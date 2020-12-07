Floyd Mayısweather Logan Paul maçı ne zaman yapılacak?

Kariyerinde çıktığı 50 müsabakanın tamamını kazanan Floyd Mayısweather özel bir karşılaşma için ringlere geri döneceğini açıkladı. Yenilmez boksör Mayısweather Youtuber Logan Paul ile karşılaşacağını açıkladı.

43 yaşında ki yenilmez boksör 2017 yılında İrlandalı UFC şampiyonu Conor McGregor’u teknik nakavt ile yenerek 51. Maçında da yenilmedi.

Floyd Mayısweather Youtube’de 22 milyondan fazla hayranı olan Logan Paul ile sosyal medya üerinden tartışmaya devam ederken karşılaşmaya çıkacaklarını açıkladı.

Birbirlerine ağır sözler ile tartışmaya devam eden ikilide Logan Paul’un kardeşi Jake Paul geçtiğimiz haftalarda eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringe çıkmış ve rakibini alt etmişti.

43 yaşında ki namağlup boksörü 2021’in Şubat ayında Logan Paul ile ringde kozlarını paylaşacağını açıkladı.