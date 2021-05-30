Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi

Murat Özarı ‘’Kelimeler kifayetsiz’’

olarak adını duyurması ile de kendini televizyon ekranlarından sevdirmişti. 48 yaşındaki Engin 25 Mayıs günü şeker komasına girerek hastaneye kaldırılması ile hayatını kaybetti. Sevenlerine üzüntülü haberin verilmesi ile meslektaşı Murat Özarıtörenine katılan isimlerden oldu. Cenaze memleketi olan Bursa’ya götürüldü. Emir Sultan Camisi’nde cenaze namazı kılınan Engin’i yakınları yalnız bırakmadığı gibi milletvekilleri, belediye başkanları da törene katılan isimlerden oldu. Toprağa verildikten sonra üzüntülerin artması da gözlerden kaçmadı.

Özarı, "Çok erken bizi bırakıp gitti. Onunla hayatımın çok büyük bir bölümünü beraber geçirdik. 12 yıl beraber 'Bay Tahmin'i sunduk. Hiç ayrılmadık. Hep ben onun ağabeyi oldum, hep gelir bana danışırdı, ben ona bir şeyler anlatırdım. Hep güzel geçti, hayatımız iyi ve eğlenceli geçti ama Fikret beni bıraktı. Allah'ın takdiri. Çok iyi bir çocuktu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, mekanı cennet olsun. Hep tetikte bekledik, çünkü 'Durumu kritik' dedi doktorlar. Hep kötü bir haber almayalım diye beklerken, sonunda kötü haber geldi. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. Fikret Engin'i hiçbir zaman unutmayacağız. O benim hep kardeşim kalacak, onu hep çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.