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Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?

Türkiye'de Cüneyt Çakır'ın ardından en fazla bilinen hakem Fırat Aydınus'tur. Fırat Aydınus, 2020-2021 sezonunun bitmesiyle kariyeri noktalanacak. Kariyerinin son maçı Göztepe-Beşiktaş mücadelesi olacak. Vatandaşlar,Fırat Aydınus'un kim olduğunu ve hangi takımı tuttuğunu merak etmektedir. Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Bu haberimizde Fırat Aydınus'la ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Fırat Aydınus'un hayatı ve tuttuğu takım...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:33
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
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Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde düdük çalacak hakem Fırat Aydınus oldu. Fırat Aydınus, kariyerindeki son maça çıkacak. Peki Fırat Aydınus kimdir?

Fırat Aydınus

Fırat Aydınus 25 Ekim 1973 senesinde İstanbul’da doğdu. Hakemlik kariyerine 1996 senesinde başlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır.Cüneyt Çakır’ın ardından UEFA’da en fazla maç yöneten Türk hakem oldu. FIFA kokartını 2014 yılında kaybetmiştir. Fırat Aydınus'un Beşiktaş takımını tuttuğu iddia edilmektedir ama bu kesin bir bilgi değildir.

2015-2016 sezonunda önce TFF ilk kez profesyonel olarak 9 hakemle sözleşme imzaladı. Fırat Aydınus bu hakemlerin arasında yer almaktadır.

Göztepe-Beşiktaş maçı

Göztepe-Beşiktaş maçı Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Bu karşılaşmada düdüğü Fırat Aydınus çalacak. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. BeIn Sports 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:33
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