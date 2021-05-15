Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar

Hakemler Hangi Takımı Tutuyor?

Abdulkadir Bitigen-Galatasaray

Serkan Tokat-Galatasaray

Barış Şimşek-Trabzonspor

Yaşar Kemal Uğurlu-Fenerbahçe

Ali Palabıyık-Galatasaray

Ali Şansalan-Fenerbahçe

Arda Kardeşler-Galatasaray

Bahattin Şimşek-Fenerbahçe

Fırat Aydınus-Beşiktaş

Halil Umut Meler-Galatasaray

Cüneyt Çakır-Fenerbahçe

Halis Özkahya-Fenerbahçe

Hüseyin Göçek-Galatasaray

Koray Gencerler-Fenerbahçe

Tugay Kaan Numanoğlu-Galatasaray

Serkan Çınar-Fenerbahçe

Mete Kalkavan-Beşiktaş

Mustafa Öğretmenoğlu-Galatasaray

Suat Arslanboğa-Beşiktaş

Ümit Öztürk-Galatasaray

Volkan Bayarslan-Beşiktaş

Alper Ulusoy-Beşiktaş

Spor Toto’de şampiyon bu akşam belli olacak. Milyonlarca futbolsever, bu akşamın heyecanını yaşıyor. Ligin son haftasında üç büyük takımın da şampiyonluk şansı bulunuyor. Öte yandan şampiyonluğun kaderini etkileyecek olan maçlarınleri belli oldu. Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Göztepe-Beşiktaş maçı ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmaları sonrasında şampiyon belli olacak. Vatandaşlarımız şampiyonluğun kaderini belirleyecek olan hakemlerin tuttuğu takımları merak ediyor. Hakemler hangi takımı tutuyor,hangi takımlı sorularının yanıtları belli oldu.