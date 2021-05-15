İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar

Spor Toto Süper Lig’in 42. Hafta mücadeleleri bugün oynanacak. Spor Toto Süper Lig’de şampiyon bu akşam belli oluyor. Vatandaşlarımız şampiyonluğun kaderini belirleyecek olan hakemlerin tuttuğu takımları merak ediyor. Hakemler hangi takımı tutuyor, Fırat Aydınus hangi takımlı sorularının yanıtları belli oldu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:06
Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon bu akşam belli olacak. Milyonlarca futbolsever, bu akşamın heyecanını yaşıyor. Ligin son haftasında üç büyük takımın da şampiyonluk şansı bulunuyor. Öte yandan şampiyonluğun kaderini etkileyecek olan maçların hakemleri belli oldu. Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Göztepe-Beşiktaş maçı ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmaları sonrasında şampiyon belli olacak. Vatandaşlarımız şampiyonluğun kaderini belirleyecek olan hakemlerin tuttuğu takımları merak ediyor. Hakemler hangi takımı tutuyor, Fırat Aydınus hangi takımlı sorularının yanıtları belli oldu.

Hakemler Hangi Takımı Tutuyor?

  • Abdulkadir Bitigen-Galatasaray
  • Serkan Tokat-Galatasaray
  • Barış Şimşek-Trabzonspor
  • Yaşar Kemal Uğurlu-Fenerbahçe
  • Ali Palabıyık-Galatasaray
  • Ali Şansalan-Fenerbahçe
  • Arda Kardeşler-Galatasaray
  • Bahattin Şimşek-Fenerbahçe
  • Fırat Aydınus-Beşiktaş
  • Halil Umut Meler-Galatasaray
  • Cüneyt Çakır-Fenerbahçe
  • Halis Özkahya-Fenerbahçe
  • Hüseyin Göçek-Galatasaray
  • Koray Gencerler-Fenerbahçe
  • Tugay Kaan Numanoğlu-Galatasaray
  • Serkan Çınar-Fenerbahçe
  • Mete Kalkavan-Beşiktaş
  • Mustafa Öğretmenoğlu-Galatasaray
  • Suat Arslanboğa-Beşiktaş
  • Ümit Öztürk-Galatasaray
  • Volkan Bayarslan-Beşiktaş
  • Alper Ulusoy-Beşiktaş

Son Güncelleme: 15.05.2021 15:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigHakemFırat Aydınus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Canlı yayın Göztepe BJK maçı saat kaçta?
Canlı yayın Göztepe BJK maçı saat kaçta?

Popüler Haberler

Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar
Nekbe olayı nedir?
Thodex Vurgunu Özer için Sayılı Günler
İbo Show yayından kaldırıldı mı, neden yok? İbo Show yeni bölümler ne zaman?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
Survivor 2021 yeni takımlar: Kırmızı ve Mavi takımda kimler var?
Fırat Aydınus kimdir, nereli? Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor?
TRT1 Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Masum 419. bölüm Kanal 7 canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Masum yeni son bölüm izle
Sen Çal Kapımı yeni sezon fragmanı izle
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
3003 Nitelik kodu nedir? 3003 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan yer aldığı dizi ve film yapımları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Mayıs 2021 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Galatasaray Malatyaspor maçını seyircili mi oynayacak? GS Malatya maçına seyirci alınacak mı?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
100.000 alınacak arabalar listesi 2021
Star TV Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.