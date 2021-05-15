Fırat Aydınus kimdir, hangi takımı tutuyor? İşte hakemlerin tuttuğu takımlar

Hakemler Hangi Takımı Tutuyor?
- Abdulkadir Bitigen-Galatasaray
- Serkan Tokat-Galatasaray
- Barış Şimşek-Trabzonspor
- Yaşar Kemal Uğurlu-Fenerbahçe
- Ali Palabıyık-Galatasaray
- Ali Şansalan-Fenerbahçe
- Arda Kardeşler-Galatasaray
- Bahattin Şimşek-Fenerbahçe
- Fırat Aydınus-Beşiktaş
- Halil Umut Meler-Galatasaray
- Cüneyt Çakır-Fenerbahçe
- Halis Özkahya-Fenerbahçe
- Hüseyin Göçek-Galatasaray
- Koray Gencerler-Fenerbahçe
- Tugay Kaan Numanoğlu-Galatasaray
- Serkan Çınar-Fenerbahçe
- Mete Kalkavan-Beşiktaş
- Mustafa Öğretmenoğlu-Galatasaray
- Suat Arslanboğa-Beşiktaş
- Ümit Öztürk-Galatasaray
- Volkan Bayarslan-Beşiktaş
- Alper Ulusoy-Beşiktaş
Son Güncelleme: 15.05.2021 15:06