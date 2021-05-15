Fırat Aydınus, hakemlik kariyerini bu akşam sonlandıracak!

Türk futbolunun tecrübeli hakemleri arasında olan Fırat Aydınus, önümüzdeki sezon TFF tarafından sınırlanan hakem yaş sınırını aşacağından dolayı (47 yaş) bugün akşam oynanacak olan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla hakemlik kariyerine son verecek.

Süper Lig’de 2003-2004 sezonundan beri düdük çalan deneyimli hakem, 346 defa Süper Lig maçı yönetti.

2006- 2014 FIFA kokartı ile uluslararası pek çok karşılaşmada yer alan Fırat Aydınus, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri’nin de arasında olduğu uluslararası toplamda 29 karşılaşmada düdük çaldı.

Şu zamana kadar yönetmiş olduğu 438 karşılaşmada 1876 defa sarı kart, 161 defa da kırmızı kart çıkaran Fırat Aydınus, bu karşılaşmalarda 125 defa penaltı noktasını gösterdi.