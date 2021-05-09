Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu? Fırat Aydınus hangi maçta hakemliği bırakcak, neden bırakıyor?

Fırat Aydınus, bu sezon sonunda kariyerini noktalayacak. Türkiye’de hakemler 47 yaşına kadar görev yaptıklarından dolayı, Fırat Aydınus yaş kriterini doldurdu.

Uzun yıllar Fifa kokartı taşıyan Aydınus, bu kokartı daha sonra kaybetti. Kariyerinin son günlerinde önemli maçlara atandı. Üst Üste Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını yöneterek tarihe geçmiş oldu. Fırat Aydınus bu zamana kadar 438 maça çıktı. Bu maçlardan 346’sında Süper Lig’de düdük çaldı. 1876 defa sarı kart vve 161 kez de kırmızı kart gösterdi. Aydınus, yönettiği maçlarda 125 defa penaltı için düdük çaldı. Türkiye’de Cüneyt Çakır’dan sonra en fazla bilinen hakem olarak adlandırılmaktadır.