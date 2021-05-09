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Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu? Fırat Aydınus hangi maçta hakemliği bırakcak, neden bırakıyor?

Fırat Aydınus, en fazla adı duyulan hakemlerden biridir. 2020-2021 sezonu sonunda hakemlik kariyerine son koyacağı iddia edilmektedir. Aydınus'un son 9 günde jübile maçına çıkması beklenmektedir. Fırat Aydınus hangi maçla jubile yapacak? Merak edilen bir diğer soru da Fırat Aydınus'un neden hakemliği bıraktığı oldu. Bu haberimizde Fırat Aydınus'la ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Fırat Aydınus'un kariyeri...

09 Mayıs 2021 Pazar 20:56
Fırat Aydınus hakemliği bırakıyor mu? Fırat Aydınus hangi maçta hakemliği bırakcak, neden bırakıyor?
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Fırat Aydınus, bu sezon sonunda kariyerini noktalayacak. Türkiye’de hakemler 47 yaşına kadar görev yaptıklarından dolayı, Fırat Aydınus yaş kriterini doldurdu.

Uzun yıllar Fifa kokartı taşıyan Aydınus, bu kokartı daha sonra kaybetti. Kariyerinin son günlerinde önemli maçlara atandı. Üst Üste Galatasaray,Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını yöneterek tarihe geçmiş oldu.  Fırat Aydınus bu zamana kadar 438 maça çıktı. Bu maçlardan 346’sında Süper Lig’de düdük çaldı. 1876 defa sarı kart vve 161 kez de kırmızı kart gösterdi. Aydınus, yönettiği maçlarda 125 defa penaltı için düdük çaldı. Türkiye’de Cüneyt Çakır’dan sonra en fazla bilinen hakem olarak adlandırılmaktadır.




Son Güncelleme: 09.05.2021 20:56
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