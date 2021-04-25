Fiorentina, Juventus'u ağırlıyor

İtalya Ligi 33. Hafta mücadelesinde Fiorentina ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 ekranından canlı olarak izleyiciye aktarılacak. Bu karşılaşma ligde haftanın karşılaşması olarak gösterilirken nefesler tutuldu. Dünyaca ünlü yıldız Christiano Ronaldo karşılaşmaya yedek başlayan isimler arasında yer aldı.
Fiorentina Muhtemel 11
Bartlomiej Dragowski, Malcuit, Lucas Martinez, Lorenzo Venuti, Milenkovic, Borja Valero, Bonaventura, Erick Pulgar, Alfred Duncan, Dusan Vlahovic, Callejon
Juventus Muhtemel 11
Fiorentina Eksikler
Borja Valero (Sakat), Aleksandr Kokorin (Sakat), Giacomo Bonaventura (Cezalı)
Juventus Eksikler
Merih Demiral (Sakat), Federico Chiesa (Sakat)
Son Güncelleme: 25.04.2021 18:33