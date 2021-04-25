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Fiorentina, Juventus'u ağırlıyor

İtalya Ligi 33. Hafta mücadelesinde Fiorentina ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.

25 Nisan 2021 Pazar 18:33
Fiorentina, Juventus'u ağırlıyor
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İtalya Ligi 33. Hafta mücadelesinde Fiorentina ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 ekranından canlı olarak izleyiciye aktarılacak. Bu karşılaşma ligde haftanın karşılaşması olarak gösterilirken nefesler tutuldu. Dünyaca ünlü yıldız Christiano Ronaldo karşılaşmaya yedek başlayan isimler arasında yer aldı.

Fiorentina Muhtemel 11

Bartlomiej Dragowski, Malcuit, Lucas Martinez, Lorenzo Venuti, Milenkovic, Borja Valero, Bonaventura, Erick Pulgar, Alfred Duncan, Dusan Vlahovic, Callejon

Juventus Muhtemel 11

Wojciech Szczesny, Matthijs De Ligt, Chiellini, Frabotta, Alex Sandro, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Morata, Bentancur, Kulukevski, Paulo Dybala

Fiorentina Eksikler

Borja Valero (Sakat), Aleksandr Kokorin (Sakat), Giacomo Bonaventura (Cezalı)

Juventus Eksikler

Merih Demiral (Sakat), Federico Chiesa (Sakat)




Son Güncelleme: 25.04.2021 18:33
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Anahtar Kelimeler:
FiorentinaJuventus
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