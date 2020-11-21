Filip Novak'tan Gençlerbirliği maçı sonrasında açıklama!

Süper Lig’in 9. Haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe 5-1’lik net galibiyetle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

‘Daha iyi olabilirim’

İlk 11 kadrosu milli ara nedeniyle değişiklik gösteren Fenerbahçe’de ligte ilk kez ilk 11’de başlayan tecrübeli sol bekları ile dikkat çekti.

Sezon başında Trabzonspor’dan alınan Filip Novak açıklamalarında ilk 11’de başladığı için mutlu olduğunu dil getirdi. Takıma ilk geldiğinde milli takımda olduğu için geç geldiği belirten Novak, daha iyi olabilirim dedi. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunun altını çizen tecrübeli sol bek gelecek hafta daha iyi olacağız açıklamalarında bulundu.

‘Önümüzde ki maça odaklandık’

Milli ara öncesinde ki mağlubiyeti hatırlatan Filip Novak üzerlerinde baskı olduğunu belirtti. Bugünkü galibiyet ile baskıyı üzerlerinden attıklarını dile getiren Novak gelecek hafta ki maça odaklandıklarını ve galibiyet için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.