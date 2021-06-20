'Filenin Sultanları' dörtlü finale çıktı

A Milli Voleybol takımımız yüzümüzü FIVB Milletler Ligi'nde güldürdü. Filenin sultanları, ligin 14. maçında Güney Kore ile karşılaştı. Filenin sultanları rakibi Güney Kore’yi 3-1 yenerek adını dörtlü finale yazdırdı.

TÜRKİYE AVRUPA KITASINI TEMSİL EDEN TEK TAKIM

Öte yandan Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrinde devam ederken Voleybol Milletler Ligi’ndeki 11. galibiyetini 23-25, 25-20, 17-25 ve 18-25 set sonuçlarıyla elde etti.

Milli takımımız bu sevindirici haber ile dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım olarak adını tarihe yazdırdı.

SIRADAKİ RAKİP BREZİLYA

Filenin Sultanları ard arda üçüncü kez adını dörtlü finale yazdırarak mücadele etme hakkı elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın akşam saatlerinde, Milletler Brezilya ile karşılaşacak. Gerçekleşecek karşılaşma ise TRT Spor Web ekranlarından naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları başarılı olmaları halinde yarı final karşılaşmasını 24 Haziran Perşembe, final maçını ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak