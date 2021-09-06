Filenin Efeleri grubun 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

A milli Erkek voleybol takımı, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası kapsamında dördüncü maçına Hollanda karşısında çıkacak. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

Filenin Efeleri Hollanda karşısında

Filenin Efeleri-Hollanda voleybol maçı ne zaman başlayacak ve bugün hangi kanaldan yayınlanacak? Türkiye, C Grubu dördüncü maçında 6 Eylül saat 20:00'de Hollanda ile karşılaşacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak olan karşılaşmada A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemişti. Milli takımımız grupta oynadığı 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yaptığı maçlarda 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup aşamasının sonunda ilk 4 içerisinde bulunan 16 takım ilk 8'e yükselme başarısı gösterecek.

Grup maçları 9 Eylül tarihine kadar devam edecek. 11-13 Eylül arasında çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. 14-15 Eylül tarihlerinde ise yarı final karşılaşmaları olacak. 18 Eylül’de 3.lük maçı oynanacakken 19 Eylül’de final heyecanı yaşanacak. Türkiye grupta son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Karşılaşma 8 Eylül Çarşamba saat 20:00’de gerçekleşecek.