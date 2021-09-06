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Filenin Efeleri grubun 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

Filenin Efeleri, Voleybol Şampiyonası'nda büyük başarı göstermeye devam ediyor. Grupta son olarak Kuzey Makedonya'yı yenerek gruptan çıkmayı başaran Filenin Efeleri, grubun 4.karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye-Hollanda maçının ne zaman olduğu araştırılıyor. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? Bu haberimizde Filenin Efeleri'nin Hollanda mücadelesine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Türkiye-Hollanda maçının tarihi ...

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:18
Filenin Efeleri grubun 4. maçında Hollanda ile karşılaşacak: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?
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A milli Erkek  voleybol takımı, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası kapsamında dördüncü maçına Hollanda karşısında çıkacak. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

Filenin Efeleri Hollanda karşısında

Filenin  Efeleri-Hollanda voleybol maçı ne zaman başlayacak ve bugün hangi kanaldan yayınlanacak? Türkiye, C Grubu dördüncü maçında 6 Eylül saat 20:00'de Hollanda ile karşılaşacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak olan karşılaşmada A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemişti. Milli takımımız grupta oynadığı 3 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yaptığı maçlarda 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup aşamasının sonunda ilk 4 içerisinde bulunan 16 takım ilk 8'e yükselme başarısı gösterecek.

Grup maçları 9 Eylül tarihine kadar devam edecek. 11-13 Eylül arasında çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. 14-15 Eylül tarihlerinde ise yarı final karşılaşmaları olacak. 18 Eylül’de 3.lük maçı oynanacakken 19 Eylül’de final heyecanı yaşanacak.  Türkiye grupta son maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Karşılaşma 8 Eylül Çarşamba saat 20:00’de gerçekleşecek.


Son Güncelleme: 06.09.2021 12:18
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