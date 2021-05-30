Fikret Engin sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Fikret Engin, 5 Mayıs günü şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 5 Mayıs’tan bu yana tedavisi devam eden 48 yaşındaki Engin dün yaşamını yitirdi. Engin, bugün Bursa’da toprağa verildi.

Emir Sultan Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Engin’in ailesi, mesai arkadaşları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yakın çevresi katılım gösterdi. Ünlü spikerin naaşı, cenaze namazından sonra Emir Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

“Kelimeler kifayetsiz kalıyor”

Engin’le seneler boyuncu TV programı yapan Muraz Özarı, Engin’in son yolculuğunda da yanında oldu. Engin’le her zaman güzel anıları olduğunu ve çok üzüldüğünü söyleyen Özarı, "Çok erken bizi bırakıp gitti. Onunla hayatımın çok büyük bir bölümünü beraber geçirdik. 12 yıl beraber 'Bay Tahmin'i sunduk. Hiç ayrılmadık. Hep ben onun ağabeyi oldum, hep gelir bana danışırdı, ben ona bir şeyler anlatırdım. Hep güzel geçti, hayatımız iyi ve eğlenceli geçti ama Fikret beni bıraktı. Allah'ın takdiri. Çok iyi bir çocuktu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, mekanı cennet olsun. Hep tetikte bekledik çünkü durumu kritik dedi doktorlar. Hep kötü bir haber almayalım diye beklerken, sonunda kötü haber geldi. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. Fikret Engin'i hiçbir zaman unutmayacağız. O benim hep kardeşim kalacak, onu hep çok özleyeceğim" dedi.