İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Fikret Engin sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Sevilen spor spikeri ve TV programcısı Fikret Engin, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Engin bugün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:44
Fikret Engin sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Takip Et:

Fikret Engin, 5 Mayıs günü şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 5 Mayıs’tan bu yana tedavisi devam eden 48 yaşındaki Engin dün yaşamını yitirdi. Engin, bugün Bursa’da toprağa verildi.

Emir Sultan Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Engin’in ailesi, mesai arkadaşları, milletvekilleri, belediye başkanları ve yakın çevresi katılım gösterdi. Ünlü spikerin naaşı, cenaze namazından sonra Emir Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

“Kelimeler kifayetsiz kalıyor”

Engin’le seneler boyuncu TV programı yapan Muraz Özarı, Engin’in son yolculuğunda da yanında oldu. Engin’le her zaman güzel anıları olduğunu ve çok üzüldüğünü söyleyen Özarı, "Çok erken bizi bırakıp gitti. Onunla hayatımın çok büyük bir bölümünü beraber geçirdik. 12 yıl beraber 'Bay Tahmin'i sunduk. Hiç ayrılmadık. Hep ben onun ağabeyi oldum, hep gelir bana danışırdı, ben ona bir şeyler anlatırdım. Hep güzel geçti, hayatımız iyi ve eğlenceli geçti ama Fikret beni bıraktı. Allah'ın takdiri. Çok iyi bir çocuktu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, mekanı cennet olsun. Hep tetikte bekledik çünkü durumu kritik dedi doktorlar. Hep kötü bir haber almayalım diye beklerken, sonunda kötü haber geldi. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. Fikret Engin'i hiçbir zaman unutmayacağız. O benim hep kardeşim kalacak, onu hep çok özleyeceğim" dedi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fikret EnginMurat özarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Monaco'dan Trabzonspor'a teklifler geldi
Emre Çolak'tan imza geldi
Emre Çolak'tan imza geldi
Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi
Fırat Engin cenazesinde Murat Özarı üzüntülerini dile getirdi
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte
Halil Dervişoğlu'nun eski takımı yükselişte
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi

Popüler Haberler

Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu
Tosun Paşa filmi kaç yılında çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları
Bizim Aile filmi ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları
Limonata filmi ne zaman çekildi? Limonata filmi nerede çekildi? Limonata filmi konusu ve oyuncuları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi? Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller 2021
Kefaret hangi kitaptan uyarlama? Kefaret orijinali ne?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser (Mert Fırat) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun yer aldığı diziler
süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası müracaat talep dilekçesi
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Sinem Kobal Sıla arkadaşlığı bitti mi?
Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2021
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın hayatı!
Kefaret dizisindeki Elif karakteri Kimdir? Lavinya Ünlüer dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.