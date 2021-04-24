FIFA, Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak Türk hakem açıklandı!

FIFA tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 2020 Tokyo Olimpiyatlarında görev alacak hakemlerin listesi açıklandı. Listede sadece bir Türk hakem görev alırken belirlenen hakem saha hakemi olarak değil VAR hakemi olarak görev alacağı açıklandı. FIFA tarafından açıklanan Türk hakem ise Abdülkadir Bitigen oldu.

FIFA kokartlı Türk hakem Abdülkadir Bitigen 2021 yılında düzenlenecek Tokyo Olimpiyatlarında görev alacak hakemlerden birisi oldu. FIFA'nın Tokyo Olimpiyatları listesi merak edilmeye devam ediyor.

FIFA açıklamalarında 25 orta hakem, 50 yardımcı hakem ve 20 VAR hakemi olarak açıklanırken 51 farklı ülkeden seçilen hakemler Olimpiyatlarda görev alacak.