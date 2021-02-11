FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı Bayern Münih-Tigres

final mücadelesinde Bayen Münih ilekarşı karşıya geliyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası tunuvasında heyecan tüm hızıyla devam ederken bu mücadeleyi kazanan dünyanın en büyük kulübü olacak. Karşılaşma 11 Şubat Perşembe günü saat 21:00'da başlayacak ve Fubo TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bayen Münih-Tigres maçının hakemi ise Esteban Ostojich olarak belirlendi. Müsabaka aynı zamanda Fox Sports kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Meksika ekibi Tigres, Brezilya temsilcisi Palmeiras'ı devirerek finale çıkmıştı. Almanya temsilcisi Bayen Münih ise Mısır ekini El-Ahli'yi Robert Lewandowski'nin iki golüyle eleyerek finale adını yazdırmıştı. İki takımda da ciddi eksikler bulunmuyor. Bayen'in yıldız oyuncu Jerome Boateng, eski eşinin vefat etmesinden dolayı mücadelede forma giyemeyecek.