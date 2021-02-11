FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Ehli 3. oldu

tüm heyecanıyla devam ediyor. Kıtalar arası bir tunuva olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sene Bayen Münih,, Tigres vegibi takımlar mücadele ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde El-Ehli ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Mücadeleyi El-Ehli 3-2 kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Education City Stadı'nda karşılaşan iki rakip takım, normal sürede yenişemedi ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda bir dönem Galatasaray forması giyen Palmeires oyuncusu Felipe Melo da penaltı kaçıran isimler arasındaydı. Palmeiras, Güney Amerika Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen Libertadores Kupası'nı kaldırmıştı. Bu sonuçla El-Ehli dünyanın en iyi üçüncü kulübü oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında Meksika temsilcisi Tigres ile Almanya temsilcisi Bayen Münih bugün şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.