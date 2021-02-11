FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Ehli 3. oldu

Education City Stadı'nda karşılaşan iki rakip takım, normal sürede yenişemedi ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda bir dönem Galatasaray forması giyen Palmeires oyuncusu Felipe Melo da penaltı kaçıran isimler arasındaydı. Palmeiras, Güney Amerika Futbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen Libertadores Kupası'nı kaldırmıştı. Bu sonuçla El-Ehli dünyanın en iyi üçüncü kulübü oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında Meksika temsilcisi Tigres ile Almanya temsilcisi Bayen Münih bugün şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
Son Güncelleme: 11.02.2021 21:24