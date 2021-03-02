FIBA Dünya Sıralaması’nda Türkiye 15. sırada yer aldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtasal Kupa Elemeleri’nin sonuçlanması ardından FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nı duyurdu. Türkiye A Erkek Milli Takımı ise bu sıralama listesinde yerini koruyarak 15.sırada yer aldı.
Sıralamada ABD birinci sırada iken, dünya şampiyonu olan İspanya ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Avustralya oldu. Daha öncesinde Yunanistan yedinci basamakta iken, Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Elemeler'den sonra altıncı sırada olmayı başardı. İtalya ise yükselerek 12. Sıradan 10. Sıraya yükseldi.
Sıralama ise şu şekildedir;
1 - ABD 781.8 puan
2 - İspanya 721.3 puan
3 - Avustralya 667.0 puan
4 - Arjantin 662.4 puan
5 - Sırbistan 662.0 puan
6 - Yunanistan 658.4 puan
7 - Fransa 656.0 puan
8 - Litvanya 634.6 puan
10 - İtalya 596.4 puan
11 - Brezilya 591.6 puan
12 - Çekya 585.4 puan
13 - Polonya 573.7 puan
14 - Hırvatistan 546.7 puan
15 - Türkiye 531.9 puan
16 - Slovenya 521.2 puan
17 - Almanya 513.4 puan
18 - Porto Riko 509.6 puan
19 - Dominik Cumhuriyeti 494.6 puan
20 - Venezuela 494.5 puan