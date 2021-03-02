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FIBA Dünya Sıralaması’nda Türkiye 15. sırada yer aldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtasal Kupa Elemeleri’nin tamamlanmasının ardından FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nı açıkladı. Türkiye ise bu sıralamadaki yerini korumaya devam etti.

02 Mart 2021 Salı 19:37
FIBA Dünya Sıralaması’nda Türkiye 15. sırada yer aldı
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtasal Kupa Elemeleri’nin sonuçlanması ardından FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nı duyurdu. Türkiye A Erkek Milli Takımı ise bu sıralama listesinde yerini koruyarak 15.sırada yer aldı.

Sıralamada ABD birinci sırada iken, dünya şampiyonu olan İspanya ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Avustralya oldu. Daha öncesinde Yunanistan yedinci basamakta iken, Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Elemeler'den sonra altıncı sırada olmayı başardı. İtalya ise yükselerek 12. Sıradan 10. Sıraya yükseldi.

Sıralama ise şu şekildedir;

1 - ABD 781.8 puan

2 - İspanya 721.3 puan

3 - Avustralya 667.0 puan

4 - Arjantin 662.4 puan

5 - Sırbistan 662.0 puan

6 - Yunanistan 658.4 puan

7 - Fransa 656.0 puan

8 - Litvanya 634.6 puan

9 - Rusya 613.3 puan

10 - İtalya 596.4 puan

11 - Brezilya 591.6 puan

12 - Çekya 585.4 puan

13 - Polonya 573.7 puan

14 - Hırvatistan 546.7 puan

15 - Türkiye 531.9 puan

16 - Slovenya 521.2 puan

17 - Almanya 513.4 puan

18 - Porto Riko 509.6 puan

19 - Dominik Cumhuriyeti 494.6 puan

20 - Venezuela 494.5 puan

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
FibaTürkiyeKıtasal Kupa ElemeleriErkekler Dünya Sıralaması
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