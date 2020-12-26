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Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!

Ligin ikinci yarısında sahalara dönmesi beklenen Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamalarda Muslera'nın sahalara dönüşünün ertelendiği açıklandı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:07
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Rizespor arasında oynanan müsabakada ciddi bir sakatlık yaşayarak tedavisine başlanan dünyaca ünlü kaleci Fenando Muslera için kötü haber geldi. Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklamada ‘Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine başlanmıştır.’ Denildi.

14 Haziran’dan bu yana tedavisi devam eden Fenando Muslera’nın ligin ikinci yarısında sahalara dönmesi beklenirken yapılan açıklamalar taraftarları üzdü.

Yaşanılan sorunun sahalara bir an önce dönmek isteyen Muslera’nın sakat olan bacağına aşırı yüklenmesi olarak açıklanırken Galatasaray’ın file bekçisinin sahalara en erken Şubat ayında dönebileceği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:07
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFernando MusleraSakatlık
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