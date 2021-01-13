Fernando Muslera dönüyor

Galatasaray tarihinin en önemli kalecileri arasında giren ve birçok kişi tarafından en iyisi olarak gösterilen Fenando Muslera takıma dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlayan Muslera sahay çıkmayı bekliyor.

Gelen bilgilere göre hazır olduğu söylenen Muslera’nın Beşiktaş maçında riske edilmeyeceği ve iki hafta sonra oynanacak Denizlisper maçında formasına kavuşacağı söyleniyor.

Öte yandan Muslera’nın yokluğunda şuana kadar 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray’ın Muslera’nın dönmesiyle birlikte kalesini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.