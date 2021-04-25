Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcumuz Ferhat Arıcan’ı tebrik etti. Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olarak altın masayla kazanarak bizleri gururlandıran Ferhat Arıcan’ı kutladığını, yarıştığı rakiplerin gerçekten güçlü rakipler olduğunu, Türk sporunun parlayan bir yıldızı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Kasapoğlu ayrıca Ferhat Arıcan’ı destekleyen teknik ekibi ve antrenörleri de tebrik etti. Milli yıldızımıza başarılar diliyor bundan sonraki kariyerinde yeniden altın madalyalar kazanmasını diliyoruz.
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:09