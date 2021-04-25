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Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyon oldu. Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerinde birinci oldu.

25 Nisan 2021 Pazar 17:09
Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
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Ülkemizi Avrupa’da temsil eden milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa artistik jimnastik Şampiyonası’nda, paralel bar aleti finallerinde birinci olarak Avrupa Şampiyonu oldu. İsviçre’nin Basel şehrinde düzenlenen tunuvada paralel bal aletinde 15.300 puan alarak birinci oldu. Ferhat Arıcan, daha önce ülkemizde Mersin’de düzenlenmiş olan 2020 Avrupa artistik jimnastik Şampiyonası’nda da altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmıştı. Ülkemizi temsil eden bir diğer milli sporcu Ahmet Önder ise 9666 puan alarak sekizinci sırada yer aldı.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcumuz Ferhat Arıcan’ı tebrik etti. Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olarak altın masayla kazanarak bizleri gururlandıran Ferhat Arıcan’ı kutladığını, yarıştığı rakiplerin gerçekten güçlü rakipler olduğunu, Türk sporunun parlayan bir yıldızı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Kasapoğlu ayrıca Ferhat Arıcan’ı destekleyen teknik ekibi ve antrenörleri de tebrik etti. Milli yıldızımıza başarılar diliyor bundan sonraki kariyerinde yeniden altın madalyalar kazanmasını diliyoruz.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Ferhat ArıcanAvrupa
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