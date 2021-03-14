Fenerium Mesut Özil forması kaç TL? Mesut Özil forması fiyatı ve satın alma adresi

Fenerbahçe takımına bomba gibi transfer olan Mesut Özil2in formasının fiyatı taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil formasına sahip olabilmek için formanın fiyatını merakla araştırıyorlar. Fenerbahçe taraftarları Mesut Özil’in formasının Fenerium mağazalarında ne kadar olduğunu araştırıyorlar.

Mesut Özil hayalini kurduğu Fenerbahçe takımına transfer olarak hem Fenerbahçe taraftarlarını mutlu ederken kendi hayalini de gerçekleştirmiş oldu. Dünya futbolunda önemli 10 numaralardan olan Mesut Özil, futbol kariyerine artık Fenerbahçe takımında devam edecek. Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil ile takımlarının başarılı olmasını umut ederken Fenerbahçe takımı da sarı-lacivertli renklere sahip Fenerbahçe takımı formasıyla önemli bir gelir elde etmek istiyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil’in takıma transfer olmasının ardından formasına sahip olmak için harekete geçtiler.

Mesut Özil Fenerbahçe formasının fiyatı ne?

Fenerium mağazalarından ve sitesinde Mesut Özil formasına ulaşabilmek mümkün. Fenerbahçe takımının 2020-2021 sezonuna ait olan çubuklu maç formasına sahip olmak isteyen taraftarlar formanın arkasına Mesut Özil’in adını ve numarasını yazdırarak Fenerbahçe formasına 315 TL bir ücret ödeyerek sahip olabilirler.

Mesut Özil formasında Fenerbahçe’nin hedefi 1 milyon forma satışı yapmak!

Arsenal takımında forma giydiği zamanlarda forması en çok satılan isim olan Mesut Özil’in Fenerbahçe takımına da bu şekilde forma satışıyla maddi destek sağlaması bekleniyor. Sarı-lacivertli takım Mesut Özil’in takımda oynamak için imza atmasının ardından formanın satışını başlattı. Fenerbahçe takımı yönetimi Mesut Özil formasında 1 milyon adet satış yapılmasını hedefliyor.

Mesut Özil’in forma numarası ne?

Fenerbahçe takımında oynayacak olan Mesut Özil takımını sahada hangi numarayla temsil edeceğini kendi sosyal medya hesabı olan Twitter’dan paylaşarak taraftarlara duyurdu. 10 numaralı formayla sahaya çıkmak istediğini ancak Mbwana Samatta’nın bu numarayı kullanmasından dolayı numara tercihini 67’den yana kullanacağını açıklayan Mesut Özil, memleketi Zonguldak’ın plaka numarası olan 67 numaralı formayla sahalara çıkacak. Yarım sezonluk süreçte 67 numarayla takımdda yer almasının ardından yeni sezonda 10 numaralı formayla sahalara çıkması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatına göre Samatta’da bulunan 10 numara, sezon bitimine kadar herhangi bir başka oyuncuya devredilemiyor.

Mesut Özil Fenerbahçe’den ne kadar maaş alacak?

Fenerbahçeli taraftarların merak ettiği konular arasında Mesut Özil’in Fenerbahçe takımından ne kadar maaş alacağı konusu, Mesut Özil, maç başı ve primler harici senede 4 milyon Euro kazanacağı takım tarafından açıklandı. Buna göre Mesut Özil her çıktığı maça 25 bin Euro para kazanacak. Yıldız oyuncu lig’de şampiyonluk alınması durumunda 500 bin Euro, Şampiyonlar Ligi’ne katılım olması halinde de 250 bin Euro bonus alacaktır. Bunların yanı sıra 5 milyon Euro imza parası Mesut Özil’e 3 yıl içerisinde taksitlerle Mesut Özil’e ödenecektir. Mesut Özil’in maaşının bir kısmını sponsorlar ödeyecektir. Mesut Özil eski takımı olan Arsenal’deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyonluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon Euro alarak takımdan ayrışmayı tercih etmiştir.

Mesut Özil’in Fenerbahçe takımı hakkındaki açıklaması

İstanbul’a gelmesinin ardından FBTV’nin sorduğu sorulara yanıtlar veren Mesut Özil, ‘Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir Rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz.. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak’ şeklinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarına da ayrıca teşekkür eden Mesut Özil, ‘ Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarında. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük bir camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlı olsun’ şeklinde konuşmalar yaptı.

Emre Belözoğlu’ndan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe takımının Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferleri olan Mesut Özil’i havaalanında bizzat karşıladı ve sıcağı sıcağına açıklamalar yaptı. Mesut Özil için evine geldiğini söyleyen Belözoğlu, ‘ Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut’un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor.’ şeklinde açıklamalarda bulundu. Mesut Özil ile beraber kupalar kazanacaklarını söyleyen Emre Belözoğlu ‘ Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız. 1-2 günlük süreç var. Sonra her şeyi açıklayacağız.’ Şeklinde ifadeler kullandı.

Mesut Özil’in kupa sayısı!

Başarılı futbolcu Mesut Özil kariyeri boyunca pek çok kupayı oynadığı takımlara kazandırdı. Mesut Özil kariyeri boyunca 1 Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 31 yaşında olan futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, bununla beraber Süper Kupa’yı da kazanan bir futbolcudur.