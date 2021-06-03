Fener’in hoca adayı Fatih Terim!

Yerli antrenörlerle devam etmeyeceğini belirten Ali Koç’un yabancı teknik adamlarda karar kılamadığı senaryolarda Fatih Terim’e gideceği iddia edildi. Tecrübeli gazeteci Atilla Gökçe bu olasılığı değerlendirdi.
İşte o yazı
Ersun Yanal’ı pişman ettirdi
Türk Hocaların ispata ihtiyaçları yok
Fenerbahçe yerli hoca kaynağını bitirdi.”19 Şampiyonluğun 16’sını yabancı hocalarla kazanmışız” ifadesini kullanmak bence zayıf bir payandadır. 14 senedir üst üste şampiyonluk yaşayan Türk hocaların herhangi bir ispat durumuna ihtiyaçları yok.
Olmayacak bir şey değil
Ali Koç’un başkanlığında Terim’e teklif gitmez mi? Medya karışır ama olmaz değil. Bu laflardan çaresizlik durumunu açıkladıktan sonra Almanya veya Portekizli bir hoca gelecek diyor.
Son Güncelleme: 03.06.2021 13:33