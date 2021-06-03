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Fener’in hoca adayı Fatih Terim!

Usta gazetecilerden Atilla Gökçe, Fenerbahçe Başkan’ı Ali Koç’un Fatih Terim’e teklif götürebileceğini belirtti. Gökçe, “bu durum ortalık karışacak olsa da olur” ifadelerini kullandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:33
Fener’in hoca adayı Fatih Terim!
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Yerli antrenörlerle devam etmeyeceğini belirten Ali Koç’un yabancı teknik adamlarda karar kılamadığı senaryolarda Fatih Terim’e gideceği iddia edildi. Tecrübeli gazeteci Atilla Gökçe bu olasılığı değerlendirdi.

İşte o yazı

Ersun Yanal’ı pişman ettirdi

Ali koç, takımının yerli hocalarla çalışmayacağını ifade etti. Bunun sebebi Aykut Kocaman gibi değerli bir simgeyi kırması. Taraftar isteğiyle göreve aldığı Ersun Yanal’ı pişman ettirdi. Emre Belözoğlunu’da da acil yardım butonu gibi kullanıp bıraktı.

Türk Hocaların ispata ihtiyaçları yok

Fenerbahçe yerli hoca kaynağını bitirdi.”19 Şampiyonluğun 16’sını yabancı hocalarla kazanmışız” ifadesini kullanmak bence zayıf bir payandadır. 14 senedir üst üste şampiyonluk yaşayan Türk hocaların herhangi bir ispat durumuna ihtiyaçları yok.

Olmayacak bir şey değil

Ali Koç’un başkanlığında Terim’e teklif gitmez mi? Medya karışır ama olmaz değil. Bu laflardan çaresizlik durumunu açıkladıktan sonra Almanya veya Portekizli bir hoca gelecek diyor.


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:33
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçFatih TerimEmre BelözoğluAtilla Gökçe
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