Fener’in hoca adayı Fatih Terim!

Yerli antrenörlerle devam etmeyeceğini belirten Ali Koç’un yabancı teknik adamlarda karar kılamadığı senaryolarda Fatih Terim’e gideceği iddia edildi. Tecrübeli gazeteci Atilla Gökçe bu olasılığı değerlendirdi.

İşte o yazı

Ersun Yanal’ı pişman ettirdi

Türk Hocaların ispata ihtiyaçları yok

Ali koç, takımının yerli hocalarla çalışmayacağını ifade etti. Bunun sebebi Aykut Kocaman gibi değerli bir simgeyi kırması. Taraftar isteğiyle göreve aldığı Ersun Yanal’ı pişman ettirdi.nu’da da acil yardım butonu gibi kullanıp bıraktı.

Fenerbahçe yerli hoca kaynağını bitirdi.”19 Şampiyonluğun 16’sını yabancı hocalarla kazanmışız” ifadesini kullanmak bence zayıf bir payandadır. 14 senedir üst üste şampiyonluk yaşayan Türk hocaların herhangi bir ispat durumuna ihtiyaçları yok.

Olmayacak bir şey değil

Ali Koç’un başkanlığında Terim’e teklif gitmez mi? Medya karışır ama olmaz değil. Bu laflardan çaresizlik durumunu açıkladıktan sonra Almanya veya Portekizli bir hoca gelecek diyor.