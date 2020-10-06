İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Fenerbhaçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu

Transfer dönemi ülkemizde sona erdi. Takımlar son takviyelerini yaparken, transfer sürecinde Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gündeminde bulunan Ze Luis Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile anlaştı.

06 Ekim 2020 Salı 19:57
Fenerbhaçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu
Takip Et:


Yaz transfer döneminde ilk olarak Fenerbahçe’nin gündemi gelen ve uzun süre görüşmeleri süren Ze Luis sarı lacivertlilerin Samatta ile anlaşmasının ardından Beşiktaş’ın gündemine gelmişti. Transferin son gününe kadar Ze Luis’i bekleyen Beşiktaş taraftarları hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaş yönetimi transferin son gününde Ze Luis defterini kapatırken, oyuncu Rus ekibi Lokomotiv Moskova’ya transfer oldu.

Yıldız oyuncuyu transfer eden Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova oyuncunun transferini resmi hesabından duyurdu.



Son Güncelleme: 06.10.2020 19:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ze LuisBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 14 isimle yollarını ayırırken, 18 ismi kadrosuna kattı
Fenerbahçe 14 isimle yollarını ayırırken, 18 ismi kadrosuna kattı
Sivasspor 10 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi
Sivasspor 10 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi
Galatasaray yönetiminden puan kayıpları sonrasında kritik toplantı!
Galatasaray yönetiminden puan kayıpları sonrasında kritik toplantı!
Galatasaray'da transfer defteri kapandı
Galatasaray'da transfer defteri kapandı
Fenerbahçe Paok forması giyen Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Paok forması giyen Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Allahyar'ı Zorya Luhanks'a kiraladı
Fenerbahçe, Allahyar'ı Zorya Luhanks'a kiraladı

Popüler Haberler

Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir?
2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!
Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ekim 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Altın ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
e-Beyanname Giriş 2020 nasıl yapılır? Kimler e beyanname verebilir?
Çukur dizisine katılan yeni oyuncular kimdir? Diziye 2 yeni isim transfer oldu!
Okullar, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Merakla bekleniyor!
E-Devlet Açık Kapı Yardımına İntenet Sitesi Üzerinden Nasıl Başvuru Yapılır? Açık Kapı Yardım Başvurusu Sonucu Takip ve Sorgulama
KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kyk burs ve kredi başvuru şartları
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2020 torun bakım maaşı ne kadar?
Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.