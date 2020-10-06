Fenerbhaçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu

Yaz transfer döneminde ilk olarak Fenerbahçe’nin gündemi gelen ve uzun süre görüşmeleri süren Ze Luis
sarı lacivertlilerin Samatta ile anlaşmasının ardından Beşiktaş
’ın gündemine gelmişti. Transferin son gününe kadar Ze Luis’i bekleyen Beşiktaş taraftarları hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaş yönetimi transferin son gününde Ze Luis defterini kapatırken, oyuncu Rus ekibi Lokomotiv Moskova’ya transfer oldu.
Yıldız oyuncuyu transfer eden Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova oyuncunun transferini resmi hesabından duyurdu.
Son Güncelleme: 06.10.2020 19:57
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