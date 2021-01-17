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Fenerbahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu!

Yıldız oyuncu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak 3,5 senelik anlaşmaya imza attığı aktarılan Mesut Özil'in İstanbul'a ne zaman geleceği de belli oldu. Mesut Özil ve ailesini Londra'dan İstanbul'a getirecek uçak harekete geçti...

17 Ocak 2021 Pazar 18:28
Fenerbahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in İstanbul'a ne zaman geleceği belli oldu!
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Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe’yle anlaştığı iddia edilen Mesut Özil’le alakalı yeni iddialar ortaya konuyor. Arsenal’de forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Mesut Özil’in ismi son dönemde sık sık Süper Lig’in iddialı ekiplerinden olan Fenerbahçe ile anılmaya başlamış, kendisinin, ağabeyinin ve menajerinin Fenerbahçe’yle ilgili yaptıkları açıklamalar transfer iddiasını oldukça güçlendirmişti. Son olarak Fenerbahçe’nin Twitter üzerinden yaptığı “Gel Gündüzle Gece Olalım” paylaşımına yanıt veren yıldız oyuncu Mesut Özil, kulübün renkleri olan sarı-lacivert kalp ve kum saati emojisi paylaştı. Bu paylaşım ardından Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferinin kesinleştiği anlaşıldı.

 

Mesut Özil’in İstanbul’a geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe ile 3,5 senelik bir anlaşma yaptığı ifade edilen Mesut Özil’in İstanbul’a ne zaman geleceği de belli oldu. Mesut Özil ve ailesini Londra’dan İstanbul’a getireceği söylenen Koç ailesine ait uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalktığı aktarıldı. TC-RMK kuyruk tescilli uçağın saat TSİ 20.30’da Londra’da olacağı planlanırken Mesut Özil ve ailesinin ise saat 00.15’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ineceği ifade ediliyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:28
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FenerbahçeMesut ÖzilTransfer
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