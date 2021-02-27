Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin iki dev ekibinin karşı karşıya geleceği haftada, heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 4. sırada bulunan Trabzonspor ile 3. sırada bulunan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı maç, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trabzonspor ise akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana koronavirüs testi negatif çıkan bütün futbolcular katıldı.

Abdullah Avcı yönetiminde büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, oynadığı son 7 maçı kazandı. 10 maçtır kaybetmeyen bordo mavili ekip, bu sürede sadece Antalyaspor ile berabere kaldı. Abdullah Avcı yönetiminde sadece 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin 4. sırasına kadar tırmandı.

Fenerbahçe’de ise işler yolunda gitmiyor. Oynadığı son 3 maçın 2’sini kaybeden sarı lacivertliler, zirve yarışında derin bir yara aldı ve 3. sıraya kadar geriledi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, 28 Şubat Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.