İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı döneminde büyük çıkış yakalayan bordo mavili ekip, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bitirdi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 21:36
Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin iki dev ekibinin karşı karşıya geleceği haftada, heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 4. sırada bulunan Trabzonspor ile 3. sırada bulunan Fenerbahçe’nin karşılaşacağı maç, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Trabzonspor ise akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana koronavirüs testi negatif çıkan bütün futbolcular katıldı.

Abdullah Avcı yönetiminde büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, oynadığı son 7 maçı kazandı. 10 maçtır kaybetmeyen bordo mavili ekip, bu sürede sadece Antalyaspor ile berabere kaldı. Abdullah Avcı yönetiminde sadece 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligin 4. sırasına kadar tırmandı.

Fenerbahçe’de ise işler yolunda gitmiyor. Oynadığı son 3 maçın 2’sini kaybeden sarı lacivertliler, zirve yarışında derin bir yara aldı ve 3. sıraya kadar geriledi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, 28 Şubat Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.



Son Güncelleme: 27.02.2021 21:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFenerbahçeTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Bugün 28 Şubat Pazar kimin maçı var, hangi maçlar var?
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
TJK 28 Şubat Pazar at yarışı ve altılı sonuçları
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzon FB maçı kanalı ve yayın saati
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021
Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım boks maçı S Sport canlı yayın ve maç bilgileri 28 Şubat 2021

Popüler Haberler

iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Reyting sonuçları 30 Ağustos Cuma Her Yerde Sen, Fox Ana Haber, Güldür Güldür Show reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Engelli vergi indirimi nasıl hesaplanır?
Acemi Anneler dizisi ne zaman final yapacak, dizi kaç bölüm sürecek?
Adana Mutabakatı nedir? Adana antlaşması kimler arasında ne zaman imzaladı? Adana mutabakatı maddeleri
2020 Aralık SGK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? SGK prim borcu faizleri silinecek mi? SGK prim borcu yapılandırma başvuru şartları
Kanal D canlı yayın akışı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Yarın okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, okulların açılışı ertelendi mi?
2021 futbolcu nasıl olunur, futbolcu olma şartları nelerdir? Futbolcu olmak için hangi eğitimler alınmalıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.