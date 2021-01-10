Fenerbahçe'ye sürpriz! Lemos'a teklif var!

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılmasına rağmen beklenilen performansı veremeyen ve basit hataları ile gündeme gelen Lemos’un yerine arayışlar sürerken Lemos’a gelen teklif yönetimi memnun etti.

Mesut Özil transferinin tamamlanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe’de ayrılıklarda gündeme gelmeye devam ediyor.

Defans hattının merkezine Sokratis ve Simon Deli gibi isimleri düşünen Fenerbahçe’de stoper bölgesine en az bir ismin kesin olarak alınacağını belirtti. Takımda düşünülmeyen isimler için kulüp aramalarına devam edilirken merkezde yer alan Lemos’a kulüp aranmaya devam ediyor.

Lemos için İspanya ile görüşmeler devam ediyor

25 yaşında olan ve gönderilmek istemesi nedeni ile La Liga tercihinde bulunan Lemos için İspanyol kulüpleri ile görüşmeler devam ederken sezon başında 1,5 milyon Euro bonservis ile takıma katılan Lemos’un sözleşmesi 2023’e kadar devam ediyor.