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Fenerbahçe'ye stoperde 2 aday!

Stoper konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe adaylarını belirlemeye devam ederken 2 ismin ön plana çıktığı açıklandı. Caulker ve Simon Deli isimlerine ağırlık veren Fenerbahçe'de ara transfer sezonunun sonuna kadar oyuncuların kadroya katılması bekleniyor.

24 Ocak 2021 Pazar 21:07
Fenerbahçe'ye stoperde 2 aday!
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Attila Szalai transferini tamamlamasına rağmen defans hattına birkaç transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe’nin adayları belirlenmeye başlandı. Son dakika açıklamalarında Sokratis ile anlaşamayan ve oyuncunun Olypiakos’a transfer olduğu belirtilirken Fenerbahçe defans hattı için Alanyasporlu Caulker ve Club Brugge forması giyen Deli için girişimlere başladığını duyurdu.

Hedefte 2 isim var

Defans hattının merkezine 2 transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe’de Tisserand, Sadık, Serdar ve Lemos 4’lüsünün 3 isminden memnun olmayan Erol Bulut yönetimden yeni oyuncular istedi. Fenerbahçe çalışmalarına devam ederken öne çıkan isim Alanyaspor’da forma giyen Steven Caulker ve Club Brugge forması giyen Simon Deli oldu.

Caulker ilk hedef

Caulker’ın ligi bilmesi nedeniyle öncelikli transfer olarak açıklanırken 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonunda biten sözleşmesi sonrasında görüşmelerin yapılacağı açıklandı.

Fenerbahçe tarafından istendiğini bilen oyuncunun Alanyaspor ile yeni bir sözleşme yapıp yapmayacağı bilinmezken ligi en iyi bilen savunmacı olması nedeniyle ilk hedef Caulker olarak açıklandı.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDefansStoperSimon DeliSteven CaulkerTransfer
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