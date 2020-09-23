Fenerbahçe'ye Samuel Kalu'yu istiyor!

Fenerbahçe’de takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Garry Rodriguez’ın yerine beklenmedik bir aday açıklandı. Fenerbahçe Garry yerine Bordeaux forması giyen kanat oyuncusu Samuel Kalu’yu gündemine aldı.

Olympiakos ile görüşme halinde olan ve görüşmelerin olumlu devam ettiği Garry Rodriguez’in takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Son olarak Samatta transferini tamamlayan Fenerbahçe kanat oyuncusu almak için Bordoaux’un kapısını çalacak.

Garry’nin takımdan ayrılması sonrasında Kalu transferi için Bordeaux ekibi ile masaya oturmak isteyen Fenerbahçe Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama ücretine ek olarak 5 Milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama yöntemine gitmek istiyor.

Samuel Kalu bu sezon çıktığı 4 maçta 1 gol ile takımına katkı sağladı.