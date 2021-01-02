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Fenerbahçe'ye Mesut Özil için umut ışığı!

Arsenal kulüp içerisinde oyuncuların sorun yaşamaması için Kolasinac'ı maaş yükünü üzerine alarak Schalke'ye gönderdi. Sıranın Mesut'a geldiği düşünülürken Fenerbahçe Türk asıllı oyuncu için harekete geçti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:19
Fenerbahçe'ye Mesut Özil için umut ışığı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil’in adı Fenerbahçe ile anılmaya devam ederken son yaşananlar dikkat çekti. Arsenal kulübü tarafından yapılan açıklamalarda Sead Kolasinac’ın maaşının büyük bir bölümünü karşılayarak Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’e gönderilmesi sonrasında Fenerbahçe harekete geçti.

Schalke’ye kiralanan Sead Kolasinac’ın maaşının büyük bir bölümünün Arsenal kulübü tarafından karşılanması sonrasında Fenerbahçe aynı durumun Mesut Özil içinde uygulanabilmesi için harekete geçti. İngiliz devi ile görüşme sağlayan Fenerbahçe Mesut Özil için haber beklemeye başladı.

Fenerbahçe’ye transferi konusunun mümkün olmayacağı düşünülen Mesut için yaşanan olaylar sonrasında umut ışığı yandı. Arsenal’in takım içi sorun olmaması için oyuncuların maaşlarının büyük bir bölümünü vererek kiralık göndermeyi kabul etmesi sonrasında harekete geçen Fenerbahçe’de Arsenal’ın Kolasinac için haftalık 100 bin Pound ödeme yapacağı bilgisi verildi.

Fenerbahçe Mesut Özil ile özel görüşme yapacak

Takımda istenilmeyen ve kadro dışı bırakılan Boşnak oyuncu Kolasinac’ı Almanya’ya gönderen Arsenal’de gözlerin Mesut’a çevrildiği biliniyor. Haftalık 350 bin Pound alan Mesut Özil için Arsenal ve oyuncu ile görüşme sağlayacak Fenerbahçe, Arsenal’den önce Mesut Özil ile özel görüşme yapılacağı düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
ArsenalFenerbahçeMesut ÖzilTransfer
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