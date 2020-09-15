Fenerbahçe'ye Katar gol kralı geliyor!

Transfer sezonuna hızlı giren ve yaptığı transferler ile rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor. Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transfer olmasının ardından forvet transferini hızlandıran Fenerbahçe’de son olarak gündeme gelen isim Baghdad Bounedjah oldu.

Katar’ın Al Sadd takımında forma giyen Cezayirli futbolcu için harekete geçtiği öne sürülen Fenerbahçe’nin, oyuncuyu bonservisi ile birlikte kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

28 yaşında bulunan Bounedjah, Katar’da iki kez gol krallığı yaşamıştır. Son sezonun 22 maçta Al Sadd forması terleten Cezayirli golcü, 16 gol ve 10 asistlik performansı ile dikkat çekmiştir.