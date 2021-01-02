Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı için müjdeli haber verildi!

Milli ara sonrasında sakatlıklar nedeni sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’ye Kasımpaşa maçı öncesinde iyi haber verildi. Sakatlıkları nedeni ile takımdan ayrı özel olarak antrenmanlarına devam eden Novak, Thiam ve Lemos’un maçta oynayabilecekleri açıklandı.

Fenerbahçe Kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamalarda sakatlıkları nedeni ile özel antrenmanlar yapan Lemos, Thiam ve Novak’ın Kasımpaşa maçında oynamalarına engel olacak bir durum olmadığı belirtildi.

Aynı zamanda 2 haftadır forma giymeyen ve özel tedavi uygulanan Valencia ve Samatta’nın da sahalara geri döneceği belirtildi. Eksikler nedeni ile kadro kurmakta zorlanan Erol Bulut aldığı haber sonrasında kadroda ki derinliği kullanacağını belirtti.

Fenerbahçe Kulüp Doktoru tarafından yapılan açıklamalarda sadece Tolga Ciğerci için kötü haber verilirken oyuncu sakatlıktan kurtulduktan kısa süre sonra tekrar sakatlandı.

Lemos’un gösterdiği kötü performans sonrasında defansın göbeğinde oynayacak isimler merak edilirken Tisserand’ın yanında oynayacak isimde kesinleşmeye başladı. Fenerbahçe, Serdar Aziz’in yokluğunda Tisserand’ın yanında Sadık Çiftpınar’a şans vereceği belirtildi.