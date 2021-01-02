İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı için müjdeli haber verildi!

Fenerbahçe haftalardır sakatlıkları olan oyuncular ile sorunlar yaşarken kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamalarda iyi haberler verildi. Sakatlığı olan oyunculardan çoğunun iyi durumda olduğu belirtilirken sadece bir oyuncu için kötü haber verildi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:13
Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı için müjdeli haber verildi!
Takip Et:

Milli ara sonrasında sakatlıklar nedeni sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’ye Kasımpaşa maçı öncesinde iyi haber verildi. Sakatlıkları nedeni ile takımdan ayrı özel olarak antrenmanlarına devam eden Novak, Thiam ve Lemos’un maçta oynayabilecekleri açıklandı.

Fenerbahçe Kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamalarda sakatlıkları nedeni ile özel antrenmanlar yapan Lemos, Thiam ve Novak’ın Kasımpaşa maçında oynamalarına engel olacak bir durum olmadığı belirtildi.

Aynı zamanda 2 haftadır forma giymeyen ve özel tedavi uygulanan Valencia ve Samatta’nın da sahalara geri döneceği belirtildi. Eksikler nedeni ile kadro kurmakta zorlanan Erol Bulut aldığı haber sonrasında kadroda ki derinliği kullanacağını belirtti.

Fenerbahçe Kulüp Doktoru tarafından yapılan açıklamalarda sadece Tolga Ciğerci için kötü haber verilirken oyuncu sakatlıktan kurtulduktan kısa süre sonra tekrar sakatlandı.

Lemos’un gösterdiği kötü performans sonrasında defansın göbeğinde oynayacak isimler merak edilirken Tisserand’ın yanında oynayacak isimde kesinleşmeye başladı. Fenerbahçe, Serdar Aziz’in yokluğunda Tisserand’ın yanında Sadık Çiftpınar’a şans vereceği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSakatlıkMüjde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
Beşiktaş, Kayseri’de seriye bağladı: 0-2
Beşiktaş, Kayseri’de seriye bağladı: 0-2
Atalanta Sassuolo'yu ezdi geçti: 5-1
Atalanta Sassuolo'yu ezdi geçti: 5-1
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından zaferle döndü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından zaferle döndü
Trabzonspor'da hedef Yunus Mallı
Trabzonspor'da hedef Yunus Mallı
Inter Crotone'yi 6-2'lik skorla geçti, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
Inter Crotone'yi 6-2'lik skorla geçti, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Popüler Haberler

İlaç heyet raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu için gerekli evraklar
Rüyada araba görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada araba görmek rüyasının tabiri
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Estetik dudak dolgu fiyatları ve çeşitleri 2021
Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada kedi görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamı
Netflix Aralık 2020 takvimi
Ünlü oyuncu Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?
Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
Ziraat Bankasından ev alacaklara büyük müjde! Ziraat Bankası 0.99 Faiz Oranı 180 Ay Vadeli konut kredisi kampanya detayları!
2020/49 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi
Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Gençliğim Eyvah erken final yapacak mı?
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal rol aldığı filmler ve diziler neler?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Star TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.