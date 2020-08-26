İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Fenerbahçe'ye İsrailli golcü! Eran Zahavi Fenerbahçe yolunda

Kadrosunu birçok isimle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Eran Zahavi ismi önerildi. İsrailli oyuncu geçtiğimiz yıl Çin'de forma giymişti.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:34
Fenerbahçe'ye İsrailli golcü! Eran Zahavi Fenerbahçe yolunda
Takip Et:

Transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Fenerbahçe’de transferlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Maurico Lemos’u kadrosuna kattığını açıklayan Fenerbahçe’de forvet transferi için gündeme Eran Zahavi ismi geldi.

Geçtiğimiz sezon Çin’de forma giyen İsrailli futbolcu Çin’den ayrılmak istiyor. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerilen Zahavi, bonservis ödenmeden kadroya katılabilecek bir isim olarak göze çarpıyor.


Sözleşmesi Aralık ayında son bulacak oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı iddia edilirken, 33 yaşındaki golcünün 2,5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası karşılığında çubuklu formayı giyebileceği öne sürüldü.

Son 4 senesini Çin’de geçiren başarılı oyuncu, Çin’de yaşadığı sorunlar nedeniyle takımında ayrılmak istediği öğrenildi. Korona virüs sürecinde milli takım kadrosuna katılmasına izin verilmeyen oyuncu bu nedenle ülkeden ayrılmak istiyor.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eran ZahaviTransferFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'lı Ryan Babel'den esprili Messi paylaşımı: 'Haydi transfer edelim.'
Galatasaray'lı Ryan Babel'den esprili Messi paylaşımı: 'Haydi transfer edelim.'
Islam Slimani'ye Fenerbahçe sonrasında flaş transfer
Islam Slimani'ye Fenerbahçe sonrasında flaş transfer
Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Yasin Dülger'i renklerine bağladı
Kasımpaşa, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Yasin Dülger'i renklerine bağladı
Erzurumspor'da korona-virüs krizi
Erzurumspor'da korona-virüs krizi
Şota Arvaledze'nin yeğeni Vato Arveladze Fatih Karagümrük'le anlaştı
Şota Arvaledze'nin yeğeni Vato Arveladze Fatih Karagümrük'le anlaştı
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti

Popüler Haberler

SGK, SSK ve Bağ-Kur’luya Eş ve çocuk için verilen aile yardımında artış görülücek
Vakıfbank ve Halkbank’tan Sicili Bozuklara Kredi veya Kredi yapılandırma
Arabalar gümrükte neden kalır, nasıl satılır? Gümrük araç ihalelerine kimler katılabilir?
Menajerimi Ara Beren kimdir?
2020-2021 en hızlı ve en güvenli kargo şirketi hangileridir?
Ünlülerin sır gibi sakladıkları güzellik bakımları
Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan hakkında bilgiler
Akbank 50.000 TL Gelir Belgesiz Kredi
Baş dönmesi neden olur, sebepleri ve belirtileri nelerdir?
TESA Vakfı bursu için başvuru şartları nelerdir? TESA Vakfı burs başvurusu
TOKİ Ankara kura çekiliş sonucu hak sahipleri isim listesi!
İSPARK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSPARK insan kaynakları iş ilanları
BİM ve A101'den indirimler yayınlandı! 24-24 Ocak'ta satışa sunulacak aktüel ürünler
Gizemli Adaya Yolculuk filminin konusu ve oyuncuları
Otomobillerde yakıt tasarrufu için uygulanabilecek yöntemler
Bim'de satılan Volta VT1 scooter inceleme ve kullanıcı yorumları
Vodafone 20 GB Bedava İnternet Kazanma şansı! Vodafone 20 GB bedava intenet nasıl tanımlanır?
Yunus market iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Devletten destek ödemesi açıklaması geldi Geliri olmayan vatandaşlarımıza 670 TL ödeme
İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.