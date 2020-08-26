Fenerbahçe'ye İsrailli golcü! Eran Zahavi Fenerbahçe yolunda

Transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Fenerbahçe’de transferlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Maurico Lemos’u kadrosuna kattığını açıklayan Fenerbahçe’de forvet transferi için gündeme Eran Zahavi ismi geldi.

Geçtiğimiz sezon Çin’de forma giyen İsrailli futbolcu Çin’den ayrılmak istiyor. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerilen Zahavi, bonservis ödenmeden kadroya katılabilecek bir isim olarak göze çarpıyor.

Sözleşmesi Aralık ayında son bulacak oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı iddia edilirken, 33 yaşındaki golcünün 2,5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro imza parası karşılığında çubuklu formayı giyebileceği öne sürüldü.

Son 4 senesini Çin’de geçiren başarılı oyuncu, Çin’de yaşadığı sorunlar nedeniyle takımında ayrılmak istediği öğrenildi. Korona virüs sürecinde milli takım kadrosuna katılmasına izin verilmeyen oyuncu bu nedenle ülkeden ayrılmak istiyor.