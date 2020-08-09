Fenerbahçe'ye İspanyol yıldız: Juan Mata

Transfere bomba gibi başlayan Fenerbahçe yeni sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı lacivertli ekip için son olarak AS gazetesinde bomba gibi bir iddia gündeme geldi. AS gazetesinde yer alan haberde Fenerbahçe’nin Manchester United’ın yıldız oyuncusu Juan Mata ile görüştüğü yönünde.

Söz konusu haberde sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncunun düşük bir bonservis bedeliyle transfer edileceğine yer verilirken, İspanyol oyuncunun başka taliplerinin de olduğunu belirtiliyor. Haberde Fenerbahçe’nin bu transferde sponsorluklar kullanarak oyuncuyu ikna edebileceğine de yer veriliyor.

Mata bu sezon United formasıyla 35 maça çıkarken 3 gol 7 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun şuan ki piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro. Transferde Fenerbahçe’nin en büyük rakipleri ise Valencia ve Chelsea olarak görülüyor.