Fenerbahçe’ye Hysaj’dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig’de başarısız geçen sezonun ardından ligi 3. Bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takım, geçen sezon transfer edilen oyuncular konusunda yaşanan hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyan Kanarya, Gökhan Gönül’ün yaşının ilerlemiş olması nedeniyle sağ bek bölgesine takviye yapmak için Napoli’nin Anavut sağ beki Elseid Hysaj’ı gündemine almıştı. Ancak oyuncunun menajerinden Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

İtalya’dan Football Italia sitesinin iddiasına göre, 27 yaşındaki sağ bekin menajeri Mario Giuffredi, Hysaj’ın Napoli’den yeni sözleşme beklediklerini fakat henüz herhangi bir geri dönüş alamadığı için diğer takmların teklifini de değerlendireceklerini söyledi.

Başarılı sağ bek, Napoli ile ligde bu sezon oynadığı 23 maçta 2 asist ile oynadı.