Fenerbahçe’ye Hysaj’dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig’de başarısız geçen sezonun ardından ligi 3. Bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takım, geçen sezon transfer edilen oyuncular konusunda yaşanan hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyan Kanarya, Gökhan Gönül’ün yaşının ilerlemiş olması nedeniyle sağ bek bölgesine takviye yapmak için Napoli’nin Anavut sağ beki Elseid Hysaj’ı gündemine almıştı. Ancak oyuncunun menajerinden Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.
Başarılı sağ bek, Napoli ile ligde bu sezon oynadığı 23 maçta 2 asist ile oynadı.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:01