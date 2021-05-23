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Fenerbahçe’ye Hysaj’dan kötü haber

Yeni sezonu oluşturacak kadroya nokta transferler yapmak isteyen Fenerbahçe, gündeminde yer alan isimlerden olay Hysaj’dan kötü haber aldı. Detaylar haberimizde…

23 Mayıs 2021 Pazar 18:01
Fenerbahçe’ye Hysaj’dan kötü haber
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Spor Toto Süper Lig’de başarısız geçen sezonun ardından ligi 3. Bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak olan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takım, geçen sezon transfer edilen oyuncular konusunda yaşanan hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyan Kanarya, Gökhan Gönül’ün yaşının ilerlemiş olması nedeniyle sağ bek bölgesine takviye yapmak için Napoli’nin Anavut sağ beki Elseid Hysaj’ı gündemine almıştı. Ancak oyuncunun menajerinden Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

İtalya’dan Football Italia sitesinin iddiasına göre, 27 yaşındaki sağ bekin menajeri Mario Giuffredi, Hysaj’ın Napoli’den yeni sözleşme beklediklerini fakat henüz herhangi bir geri dönüş alamadığı için diğer takmların teklifini de değerlendireceklerini söyledi.

Başarılı sağ bek, Napoli ile ligde bu sezon oynadığı 23 maçta 2 asist ile oynadı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeNapoliTransferElsaid Hysaj Transferi
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