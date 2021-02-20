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Fenerbahçe'ye Gustavo'dan iyi haber!

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Oyuncunun tedavilere iyi yanıt verdiği açıklanırken Göztepe maçı sonrasında Gustavo'nun takımla idmanlara çıkabileceği açıklandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:56
Fenerbahçe'ye Gustavo'dan iyi haber!
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Fenerbahçe’nin geçen sezon transfer ettiği ve performansı ile göz dolduran Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo’dan iyi haber geldi. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle takımını yalnız bırakan Gustavo’nun Göztepe maçı sonrasında takımla idmana çıkarak formasını kapması bekleniyor. 34 yaşında ki oyuncunun diğer oyunculara göre kendisine daha az dikkat ettiği belirtilirken uygulanan tedavilerin işe yaradığını başka bir oyuncu olsa en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklandı.

Sakatlıktan kurtulmak için çalışmalarına devam eden Gustavo’nun tedavilere iyi yanıtlar vererek beklenenden daha erken sahalara dönebileceği açıklandı. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun dizinin iyileşme sürecine girdiği ve Göztepe maçı sonrasında takımla çalışmalara başlayarak formasını alabileceği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:56
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FenerbahçeLuiz GustavoIyi HaberSakatlıkGöztepe
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