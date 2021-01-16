Fenerbahçe'ye Filip Novak'tan sevindiren haber! Takımla çalışmalara başladı!

Süper Lig’in 19. Haftasında MKE Ankaragücü’nü Kadıköy’de ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Özel programlarla çalışan Sosa, Gökhan Gönül, Ademi ve Tolga Ciğerci haricinde takım tam olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Filip Novak ise özel antrenman ve takım antrenmanlarına katılıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar başladı. Can Bartu Tesislerinde antrenman yapan Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut yönetiminde ısınma ve koşu ile idmanlara başladı.

Ağırlıklı olarak pas antrenmanı yapan Fenerbahçe’de idmanlar çift kale yapılan maçlar ile son buldu. Filip Novak’ın antrenmanların ilk bölümünde takımla birlikte çalışması yönetimi sevindirdi.

Aynı zamanda 27 yaşına giren Sinan Gümüş için de kutlama düzenleyen Fenerbahçeli oyuncular takım arkadaşları Sinan Gümüş’ü tebrik etti.