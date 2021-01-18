Fenerbahçe'ye Diego Perotti şoku!

18 Ocak 2021 Pazartesi 02:13
Fenerbahçe’de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Diego Perotti konusunda beklemeye geçen Fenerbahçe’de Perotti’nin sağlık sonuçları çıktı. Raporlar taraftarları üzdü.
Sarı - lacivertli ekipte Perotti şok
u yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle sağlık raporu istenen Diego Perotti’nin rapor sonuçları açıklandı. Açıklamalarda oyuncunun kesin olarak ameliyat olması gerektiği ve ameliyat sonrasında 3 – 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Arjantinli yıldız Diego Perotti ameliyat olmak üzere Finlandiya’ya gönderilecek.
Son Güncelleme: 18.01.2021 02:13
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