Fenerbahçe'ye Diego Perotti şoku!

Fenerbahçe’de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Diego Perotti konusunda beklemeye geçen Fenerbahçe’de Perotti’nin sağlık sonuçları çıktı. Raporlar taraftarları üzdü.

Sarı - lacivertli ekipte Perottiu yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle sağlık raporu istenen Diego Perotti’nin rapor sonuçları açıklandı. Açıklamalarda oyuncunun kesin olarak ameliyat olması gerektiği ve ameliyat sonrasında 3 – 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Arjantinli yıldız Diego Perotti ameliyat olmak üzere Finlandiya’ya gönderilecek.