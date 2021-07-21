Fenerbahçe’ye 1.94’lük Portekizli golcü

Geçen sezon Samatta’dan istenilen performansı alamayan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi mutlak golcü transfer bekleniyor. Sarı kanarya transfer sezonunun başından itibaren Sörloth ve Conelius gibi isimlerle temas halindeydi. Son olarak Portekiz basınında Fenerbahçe’nin Portimonense forması giyen Beto ile ilgilendiği yazıldı.

Söz konusu haberde Fenerbahçe’nin teknik direktörü Vitor Pereira’nın yakından tanıdığı 1.94’lük golcü için ilk adımların atıldığına yer verildi. Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan 23 yaşındaki golcü oyuncuyla Almanya’dan Wolfsburg, Leverkusen ve İtalya’dan Milan ve Napoli gibi takımlarda ilgileniyor.

Fenerbahçe ise Portekizli teknik adamı Pereira’nın oyuncuyu yakından tanıması nedeniyle transferde avantaj elde etmek isteyecek. Oyuncunun kulübüne kiralık teklifi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi genç golcü için şartları zorlayacak.

23 yaşındaki Beto geçen sezon takımıyla çıktığı 31 maçta 11 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.