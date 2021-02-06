Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci Fatih Karagümrük maçı ile sahalara dönüyor!

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Başakşehir’den kadrosuna kattığı milli oyuncu İrfan Can Kahveci Sarı – Lacivertli formayı terletmeyi bekliyor. Derbi sonrasında oynanacak Fatih Karagümrük maçında Fenerbahçe forması ile ilk maçına çıkması beklenen İrfan Can Kahveci mutluluğunu dile getirdi.

Devam eden sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan İrfan Can Kahveci derbi sonrasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçta forma şansı bulacak. Pelkas’ın da Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklanırken aynı şekilde Yunan oyuncunun Fatih Karagümrük maçı ile sahalara döneceği açıklandı.