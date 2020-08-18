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Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

2020 - 2021 Süper Lig sezonuna şampiyonluk hedefleriyle çıkan Fenerbahçe yeni transferi Enner Valencia ile spor gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın hangi mevkide oynadığı ve oyuncunun futbol kariyeri ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

18 Ağustos 2020 Salı 20:53
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia kimdir? Hangi mevkide oynuyor?
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Transfer sürecinde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam’ı renklerine bağlamıştı. Şuana kadar yapılan transferlerin hiçbirinde bonservis ödemeyen sarı lacivertli kulüp yönetimi Enner Valencia transferi için de bonservis bedeli ödemeyecek. Taraftarların heyecanla araştırdığı golcü oyuncunun kariyeri araştırılmaya başlandı.

Enner Valencia kimdir?


4 Kasım 1989 tarihinde dünyaya gelen Ekvadorlu futbolcu 30 yaşındadır. Kariyer hayatı boyunca uzun yıllar boyunca Premier Lig’de görev yapan Valencia, santrafor oyuncusudur ve sağ ayaklıdır. Profesyonel futbol hayatına Ekvador liginde forma giyerek başlayan Valencia, 2014 yılında West Ham United’e transfer olmuştur.

Everton’da kiralık forma giyen Valencia, 2017 yılında Tigres’a transfer olmuştur. 3 sezon Tigres’te forma giyen tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 350 müsabakada görev alıp 89 golle takımına katkıda bulunmuştur.



Son Güncelleme: 18.08.2020 20:53
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FenerbahçeEnner Valencia
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