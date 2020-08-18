Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

Transfer sürecinde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam’ı renklerine bağlamıştı. Şuana kadar yapılan transferlerin hiçbirinde bonservis ödemeyen sarı lacivertli kulüp yönetimi Enner Valencia transferi için de bonservis bedeli ödemeyecek. Taraftarların heyecanla araştırdığı golcü oyuncunun kariyeri araştırılmaya başlandı.
Enner Valencia kimdir?
Everton’da kiralık forma giyen Valencia, 2017 yılında Tigres’a transfer olmuştur. 3 sezon Tigres’te forma giyen tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 350 müsabakada görev alıp 89 golle takımına katkıda bulunmuştur.
Son Güncelleme: 18.08.2020 20:53