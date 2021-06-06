Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, mali açıdan yeni kaynak arayışları devam ediyor. Kaynak arayışında birden fazla görüşme yapan takım hakkında son konuşulanlar ise taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kulüp kasasına 22 milyon TL giriş olacak

Yapılan anlaşmayı gazeteci Suat Vligen sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Vilgen paylaşımında, Fenerbahçe’yle Cengiz Holding’in yaptığı anlaşma sonrasında takımın kasasına 22 milyon TL gireceğini belirtti. Taraftarlar ise bu anlaşmayı onaylamadığını belirterek tepkilerini ortaya koyan binlerce paylaşım yaptılar.