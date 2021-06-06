İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki

Sarı lacivertli takımla ilgili seçimden önce bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Fenerbahçe Cengiz Holding ile sponsorluk anlaşması yapıp kasasına 22 milyon TL koyacak. Çıkan iddialardan sonra çılgına dönen taraftarlar, sosyal medya üzerinden sitem etti.

06 Haziran 2021 Pazar 23:07
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Takip Et:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, mali açıdan yeni kaynak arayışları devam ediyor. Kaynak arayışında birden fazla görüşme yapan takım hakkında son konuşulanlar ise taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kulüp kasasına 22 milyon TL giriş olacak

Yapılan anlaşmayı gazeteci Suat Vligen sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Vilgen paylaşımında, Fenerbahçe’yle Cengiz Holding’in yaptığı anlaşma sonrasında takımın kasasına 22 milyon TL gireceğini belirtti. Taraftarlar ise bu anlaşmayı onaylamadığını belirterek tepkilerini ortaya koyan binlerce paylaşım yaptılar.


Son Güncelleme: 06.06.2021 23:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçenin Yeni Sponsoru Cengiz Holding MiCengiz Holding Fenerbahçeye Sponsor Oldu Mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
F1 Azerbaycan GP 2021 Canlı izle - F1 Azerbaycan GP hangi gün, saat kaçta? F1 Azerbaycan GP canlı yayınlayan kanallar
F1 Azerbaycan GP 2021 Canlı izle - F1 Azerbaycan GP hangi gün, saat kaçta? F1 Azerbaycan GP canlı yayınlayan kanallar
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021

Popüler Haberler

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Ada Masalı dizisi Görkem kim? Bülent Çolak hakkında bilgiler
Bugün hangi maçlar var? 6 Haziran 2021 Pazar maç programı
Sosisli dükkânı açmak para kazandırır mı? Sosisli dükkânı nasıl açılır?
Teşkilat dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Teşkilat dizisi izlendi mi tutuldu mu?
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2021 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?
Kefaret dizisi reyting nasıl? Kefaret dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisindeki İhsan karakteri kimdir? Cansel Elçin nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun karakterini kim canlandırıyor? Açelya Özcan kimdir?
TV8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Çamlıca Kulesi'ndeki kafe ve restoran fiyatları
Survivor 2021 112. bölüm fragmanı 6 Haziran 2021 Pazar TV 8
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Çılgın sayısal loto 5 Haziran 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı
FOX TV Savaşçı ne zaman final yapacak?
Masum 442.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2021 Ptt'de kargolar kaç günde gider?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.