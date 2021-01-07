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Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Mesut Özil'in forma numarası belli oldu!

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirilen Mesut Özil, kulüp yönetiminden 10 numaralı formayı talep etmişti. Kulp TFF kararını da açıklayarak Özil'in hangi forma numarasıyla oynayacağını duyurdu.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:54
Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Mesut Özil'in forma numarası belli oldu!
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Fenerbahçe Spor Kulübü dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaşmayı sağlayarak transferini sağlarken, sarı-lacivertli kulüpte forma giyecek molan Özil, kulüpten forma numarası talebinde bulunmuştu. Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda başarılı performanslar sergileyen başarılı futbolcu Fenerbahçe takımında oynamaya başladığı zaman 10 numaralı formayı giymek istediğini söyledi. Fakat kulüpten bu istek için olumsuz bir yanıt geldi.

Fenerbahçe'nin 10 numaralı forması Mbwana Samatta'ya verildiği için Özil'in bu sezon boyunca TFF maddelerine göre sezon boyunca gerçekleşmeyeceği belirtilirken ekipman talimatlarına göre Samatta'nın giydiği 10 numaralı formanın sezonun bitişine kadar devredilemeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Mesut Özil'in Real Madrid'de oynarken giydiği 23 numaralı formayı giyeceği değerlendirilirken Özil'in memleketi Zonguldak'ın plaka numarası olan 67'yi tercih ettiği ifade edildi. Sezon sonuna kadar 67 numaralı forma ile sahalarda top koşturacak olan Mesut Özil, önümüzdeki sezonun başında 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak.



Son Güncelleme: 07.01.2021 14:54
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut ÖzilForma Numarası
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