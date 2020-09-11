Fenerbahçe'nin Visca ısrarı sürüyor!

2019 – 2020 sezonu şampiyonu Başakşehir’de Edin Visca ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Şampiyon Başakşehir’in en fazla konuşulan ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan oyuncusu Visca yeni iddialar gündeme geldi. 2011 yılından beri giydiği Başakşehir takımı ile sayısız başarıya imza atan ve istikrarı ile adından söz ettiren Visca şampiyonluğa en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.

Fenerbahçe Visca’yı kadrosuna katmak için senelerdir uğraşsa da takımından memnun olan Visca her zaman teklifleri geri çevirmişti. Ayrıca Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da Visca’yı takımda tutmak için gösterdiği çaba biliniyor.

Fenerbahçe Visca için Başakşehir’in kapısını çaldı

Emre Belezoğlu’nun futbolu bıraktıktan sonra henüz açıklanmasa da sportif direktör olarak görev yapması ve eski takım arkadaşı Visca’ya Fenerbahçe forması giydirmek istemesi sonrasında tekrar Başakşehir’in kapısının çalındığı belirtildi.

Vedat’ın satışı sonrasında elde edilen gelirde Visca’yı almak için uğraşacağını dile getiren Emre Göksel Gümüşdağ ile görüşme talep etti.

Geçtiğimiz yıl Visca için takas talep eden Fenerbahçe’nin teklifi reddedilirken yeni yapılacak teklifte oyuncu artı para teklif edileceği söyleniyor.

Emre’nin Visca ile yaptığı son görüşmede oyuncunun Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak bakması sonrasında Emre’nin elini güçlendiği belirtiliyor.

2019 – 2020 sezonunda 47 maça çıkan Visca 19 gol ve 14 asistlik katkı ile Başakşehir’in şampiyonluğunun bir numaralı adayı olmuştu.

2011 yılından beri Başakşehir forması giyen Visca toplamda 246 maça çıkarak 100 gol atmış ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Edin Visca’nın piyasa değeri ise 12.5 milyon Euro olarak belirlenmiştir.