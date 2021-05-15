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Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan o yıldız isimden sevindiren haber geldi!

Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin defans hattında iyileştirme yapılması için listesine yıldız ismi eklemişti. Fenerbahçe'ye o transfer hakkında iyi haberler geldi. İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:38
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan o yıldız isimden sevindiren haber geldi!
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Sarı-lacivertli ekipte bir tarafta da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Takımda sezonun içerisinde en fazla sorunun meydana geldiği mevkilerin en başında gelen stoper alanına iyileştirme yapılması için düğmeye basılmıştı.

Bu kapsamda gündemde yer alan oyunculardan birisi de Arsenal'in Brezilyalı futbolcusu David Luiz olmuştu. Yıldız futbolcudan sevindiren haber geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 34 yaşında olan tecrübeli stoper, Arsenal yönetimi ile görüşme yaparak sezonun sonunda Londra takımına veda edeceğini belirtti.

Bu sezon Arsenal forması ile toplamda 30 maçta görev alan David Luiz, 56 defa da Brezilya Milli Takımı formasını terletti.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDefansArsenalDavid Luiz
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