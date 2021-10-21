Fenerbahçe’nin rakibi Antwerp’te üç eksik! Nainggolan, Buta ve Miyoshi yok

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi üçüncü grup maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak. 21 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.
Fenerbahçe’de ise Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu maçta forma giyemeyecek. Sarı lacivertliler gruptaki ilk iki maçında bir puan toplamıştı. Vitor Pereira ve öğrencileri bu maçı kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.
Son Güncelleme: 21.10.2021 14:30