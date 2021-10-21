Fenerbahçe’nin rakibi Antwerp’te üç eksik! Nainggolan, Buta ve Miyoshi yok

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi üçüncü grup maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşacak. 21 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Belçika ekibinin son dönemde sakatlar nedeniyle zor günler geçirmesi Fenerbahçe’nin şansını yükseltiyor. Antwerp’te tecrübeli orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile Aurelio Buta ve Koj Miyoshi sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe’de ise Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu maçta forma giyemeyecek. Sarı lacivertliler gruptaki ilk iki maçında bir puan toplamıştı. Vitor Pereira ve öğrencileri bu maçı kazanarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.