Fenerbahçe'nin oyun aklı gelişti

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde liderlik mücadelesi veren İstanbul ekibi, ligde orta sıralarda bulunan Konya temsilcisi ittifak Holding Konyaspor ile Konya’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna kadar üstünlüğü elinde tutan Fenerbahçe, üç puanı üç golle almayı başararak liderlik mücadelesini sürdürdü. Fenerbahçe’nin bu anlamlı galibiyeti ile alakalı yorumlarda bulunan Milliyet gazetesi spor yazarı, Fenerbahçe’nin günden güne gelişen oyun aklına sahip olduğunu ifade etti. Fenerbahçe’yi yöneten Erol Bulut’un çok genç bir teknik adam olduğunu ve gelecek vadettiğini ifade eden Gökerman, Fenerbahçe’nin bu şekilde ilerlemesi halinde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ifade ederek, bu yolda en güçlü rakibinin ise Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş olduğunu ifade etti.