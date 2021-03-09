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Fenerbahçe'nin oyun aklı gelişti

Milliyet gazetesi spor yazarlarından Uzay Gökerman Fenerbahçe’nin Konyaspor galibiyeti ile alakalı yorumlarda bulundu. Gökerman Fenerbahçe’nin gelişen bir oyun aklının olduğunu ifade etti.

09 Mart 2021 Salı 11:33
Fenerbahçe'nin oyun aklı gelişti
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Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde liderlik mücadelesi veren İstanbul ekibi Fenerbahçe, ligde orta sıralarda bulunan Konya temsilcisi ittifak Holding Konyaspor ile Konya’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna kadar üstünlüğü elinde tutan Fenerbahçe, üç puanı üç golle almayı başararak liderlik mücadelesini sürdürdü. Fenerbahçe’nin bu anlamlı galibiyeti ile alakalı yorumlarda bulunan Milliyet gazetesi spor yazarı Uzay Gökerman, Fenerbahçe’nin günden güne gelişen oyun aklına sahip olduğunu ifade etti. Fenerbahçe’yi yöneten Erol Bulut’un çok genç bir teknik adam olduğunu ve gelecek vadettiğini ifade eden Gökerman, Fenerbahçe’nin bu şekilde ilerlemesi halinde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ifade ederek, bu yolda en güçlü rakibinin ise Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş olduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:33
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUzay Gökerman
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