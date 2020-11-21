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Fenerbahçe'nın Marcos Rojo isteği sürüyor!

Savunma hattında eksiği olmasa da rotasyona gitmek isteyen Fenerbahçe Manchester United forması giyen ancak takımda yer bulamayan Marcos Rojo için görüşmelere başladı. Oyuncunun gelmek için Manchester yetkilileri ile konuştuğu belirtilirken Ocak ayında transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi 20:28
Fenerbahçe'nın Marcos Rojo isteği sürüyor!
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Sen başlamadan önce toplamda 18 transfer yaparak baştan aşağı yapılanmaya giden Fenerbahçe’de Ocak ayı ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ara ara adı Fenerbahçe ile anılan Manchester United’li Savunma oyuncusu Marcos Rojo için girişimlere başlayan Fenerbahçe’nin bu transfere yakın olduğu bildirildi.


Kesin gözüyle bakılıyor

Marcos Rojo’nun Manchester United ile ilişkilerini kesmek istemesi nedeni ile kendisine kulüp aradığı belirtilirken Arjantinli oyuncunun kariyeri için Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

5 milyona onay verecek

Marcos Rojo için Fenerbahçe 5 milyon Euro teklif ederken İngiliz devinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Uzun zamandır forma şansı bulamayan Rojo takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Geçen sezon kiralık olarak gönderilen Rojo ise takıma döndükten sonra da forma şansı bulamayınca ayrılma kararı aldığını açıkladı.



Son Güncelleme: 21.11.2020 20:28
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Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedMarcos RojoFenerbahçe
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