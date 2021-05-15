Fenerbahçe’nin Kayserispor maçına gidecek kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’de geçen hafta Sivasspor’a evinde 2-1 yenilerek şampiyonluk fırsatını büyük ölçüde tepen, ligin son haftasındadeplasmanına gidiyor. Maç öncesi son antremanını da yapan Fenerbahçe’de sakatlığı sürenKayseri’ye götürülmeyecek. Elinde kırık olan ve ameliyat olan Altay Bayındır ise 6 maçlık aranın ardından sonra kadroya dahil edildi. Fenerbahçe’nin Kayseri’ye gidecek kamp kadrosu şu şekilde:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Filip Novak, Nazım Sangare, Caner Erkin, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.