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Fenerbahçe’nin Kayserispor maçına gidecek kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe’nin Kayseri deplasmanına gidecek olan kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar…

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:15
Fenerbahçe’nin Kayserispor maçına gidecek kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig’de geçen hafta Sivasspor’a evinde 2-1 yenilerek şampiyonluk fırsatını büyük ölçüde tepen Fenerbahçe, ligin son haftasında Kayserispor deplasmanına gidiyor. Maç öncesi son antremanını da yapan Fenerbahçe’de sakatlığı süren Mesut Özil Kayseri’ye götürülmeyecek. Elinde kırık olan ve ameliyat olan Altay Bayındır ise 6 maçlık aranın ardından sonra kadroya dahil edildi. Fenerbahçe’nin Kayseri’ye gidecek kamp kadrosu şu şekilde:

Harun Tekin, Altay Bayındır,  Osman Ertuğrul Çetin, Filip Novak, Nazım Sangare, Caner Erkin, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:15
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserisporMesut Özil
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