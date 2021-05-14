İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Fenerbahçe’nin Kayseri kadrosu belli oldu! Mesut Özil kadroda yok

Süper Lig’in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de maç kadrosu belli oldu. Bileğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Altay Bayındır kadroya dönerken, Mesut Özil kadroya alınmadı. İşte Fenerbahçe’nin Kayseri kadrosu...

14 Mayıs 2021 Cuma 21:11
Fenerbahçe’nin Kayseri kadrosu belli oldu! Mesut Özil kadroda yok
Takip Et:

Süper Lig’in son haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar tamamlandı. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıkları tamamlayan Fenerbahçe, Kayseri’ye hareket etmek için yola çıktı. Son maçta Sivasspor’a kaybeden ve şampiyonluk yolunda ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe’de, Altay Bayındır kadroya geri döndü. Bileğinden sakatlanan ve ameliyat olan Altay, yaklaşık 1 ay sonra tekrar kadroya dahil edildi. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ise Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Mesut Özil'in ufak sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenilirken, kaptan Gökhan Gönül’de sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kadrosu...


Son Güncelleme: 14.05.2021 21:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserisporSüper LigMesut ÖzilAltay Bayındır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Formula 1 Türkiye Grand Prix neden iptal edildi?
Formula 1 Türkiye Grand Prix neden iptal edildi?
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
Formula 1 Türkiye GP iptal mi oldu, neden iptal edildi? Formula 1 Türkiye GP'den üzen haber
Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
Türkiye EURO 2020 Kadrosunda kimler var?
Türkiye EURO 2020 Kadrosunda kimler var?
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Sefirin Kızı bitti mi? Sefirin kızı final mi yapıyor, neden bitiyor?
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç hakkında bilgiler
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları 355 TL intibak ödemesi onaylandı mı? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Akrep dizisinde İpek karakterine Esila Umut hayat veriyor
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.