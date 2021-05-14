Fenerbahçe’nin Kayseri kadrosu belli oldu! Mesut Özil kadroda yok

Süper Lig
’in son haftasında Kayserispor
ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe
’de hazırlıklar tamamlandı. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıkları tamamlayan Fenerbahçe, Kayseri’ye hareket etmek için yola çıktı. Son maçta Sivasspor’a kaybeden ve şampiyonluk yolunda ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe’de, Altay Bayındır
kadroya geri döndü. Bileğinden sakatlanan ve ameliyat olan Altay, yaklaşık 1 ay sonra tekrar kadroya dahil edildi. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil
ise Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Mesut Özil'in ufak sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenilirken, kaptan Gökhan Gönül’de sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kadrosu...
Son Güncelleme: 14.05.2021 21:11
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