Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Kadroda 6 eksik bulunuyor

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında kafilede yer alacak isimler belli oldu. Jose Sosa, Philip Novak, ve Ademi ve Gökhan Gönül’ün yanı sıra cezaları sona eren Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da kafilede yer alan isimlerden oldu. Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz ve Valencia da kadroda yer almadı.

Cezalı durumda olan Ozan Tufan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci, Perotti, Ferdi Kadoğlu ve Sinan Gümüş, kadroda yer almadı. Son transfer Attila Szalai de Sivas'a götürülmeyen isimlerden oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Altay, Harun, Gökhan Gönül, Nazım, Uğur, Caner Erkin, Novak, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar, Gustaov, Jose Sosa, İsmail, Mert Hakan, Fatih, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse, Ademi