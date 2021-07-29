İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Fenerbahçe’nin Jean- Kevin Ağustosin transferinde rakibi Celtic

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Nantes forması giyen Jean-Kevin Ağustosin ismi gündeme geldi. Sarı lacivertliler golcü oyuncunun transferi için girişimlere başladı. 24 yaşındaki golcü için sarı kanaryanın en büyük rakibi Celtic olarak görülüyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:27
Fenerbahçe’nin Jean- Kevin Ağustosin transferinde rakibi Celtic
Takip Et:

Uzun süredir forvet oyuncularından verim alamayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi golcü arayışlarını ince eliyor. Sarı lacivertlilerde son olarak Nantes forması giyen 24 yaşındaki golcü Jean- Kevin Ağustosin ismi gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan haberde Fenerbahçe’nin genç golcü ile temasa geçtiği yazıldı. Haberde Fenerbahçe’nin yanı sıra İskoç ekibi Celtic’in de Ağustosin’i transfer etmek istediğine yer verildi. Sarı kanarya Ağustosin için Celtic ile yarışacak. Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe bu transferde aceleci davranmayacak. Ancak Fransız ekibi Nantes ile görüşmeler devam ediyor.

 


Son Güncelleme: 29.07.2021 14:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NantesAugustinFenerbaheç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?

Popüler Haberler

TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanser hastaları nasıl emekli olurlar, malulen emekli olabilir mi?
Netflix Kulüp'ün konusu ve oyuncu kadrosu
Galatasaray 2021-2022 yeni sezon forması fiyatı ne kadar, kaç TL?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.