Fenerbahçe’nin Jean- Kevin Ağustosin transferinde rakibi Celtic

Uzun süredir forvet oyuncularından verim alamayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi golcü arayışlarını ince eliyor. Sarı lacivertlilerde son olarak Nantes forması giyen 24 yaşındaki golcü Jean- Kevin Ağustosin ismi gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan haberde Fenerbahçe’nin genç golcü ile temasa geçtiği yazıldı. Haberde Fenerbahçe’nin yanı sıra İskoç ekibi Celtic’in de Ağustosin’i transfer etmek istediğine yer verildi. Sarı kanarya Ağustosin için Celtic ile yarışacak. Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe bu transferde aceleci davranmayacak. Ancak Fransız ekibi Nantes ile görüşmeler devam ediyor.