Fenerbahçe'nin hedefi Christian Eriksen!

Yeni sezonda artan takım sayısı ve takımların çok maç oynayacak olması nedeni ile ilk 11 oyuncusu olduğu kadar aynı zamanda rotasyon oyunculara da sahip olmak isteyen Fenerbahçe transfer yapmaya devam ediyor.

Yaz sezonunda yaptığı transferler ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe’nin yeni sezonda mutlak şampiyonluk istediği biliniyor. Vedat Muriqi’nin 20 milyon Euro’ya satılması sonrasında dünya yıldızı oyuncuları ile ilgilenmeye başlayan Fenerbahçe’nin kancayı taktığı son isim Cristian Eriksen olarak açıklandı.

İnter forması giyen Eriksen ile ilgilendiği açıklayan Fenerbahçe’nin oyuncu alma konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

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‘Christian Eriksen, Antonio Conte ile çalışmak istemiyor ve Inter, ayrılık için düğmeye bastı.’ Açıklaması sonrasında Fenerbahçe’nin ilgisini açıkladığı belirtilirken, geçen sezon ara transfer döneminde 40 milyon Euro karşılığında Totenham takımından alınan Eriksen, İnter’in gelecek sezon kadro planlamasında yer almıyor denildi.