Fenerbahçe'nin hedefi Christian Eriksen!

Yeni sezonda artan takım sayısı ve takımların çok maç oynayacak olması nedeni ile ilk 11 oyuncusu olduğu kadar aynı zamanda rotasyon oyunculara da sahip olmak isteyen Fenerbahçe transfer yapmaya devam ediyor.
İnter forması giyen Eriksen ile ilgilendiği açıklayan Fenerbahçe’nin oyuncu alma konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.
Todofichajes’in yayınladığı haber iddiaları güçlendiriyor
‘Christian Eriksen, Antonio Conte ile çalışmak istemiyor ve Inter, ayrılık için düğmeye bastı.’ Açıklaması sonrasında Fenerbahçe’nin ilgisini açıkladığı belirtilirken, geçen sezon ara transfer döneminde 40 milyon Euro karşılığında Totenham takımından alınan Eriksen, İnter’in gelecek sezon kadro planlamasında yer almıyor denildi.
Son Güncelleme: 08.09.2020 19:04